Мобильный браузер Microsoft Edge получил возможность фонового воспроизведения YouTube без подписки Premium

Microsoft Edge Canary та YouTube

Разработчики Microsoft нашли способ воспроизводить видео с YouTube в фоновом режиме на смартфонах — без подписки на YouTube Premium. Соответствующую функцию обнаружили в экспериментальной сборке мобильного браузера Edge Canary, о чем пишет Windows Central.

Воспроизведение в фоновом режиме означает, что видео продолжает воспроизводиться даже после перехода на другую вкладку или возвращения на главный экран. Именно эту функцию YouTube ограничил для сторонних браузеров в этом году, пытаясь побудить пользователей приобрести подписку Premium. Edge Canary, однако, обходит это ограничение — исследователь приложений продемонстрировал эту возможность в социальной сети X.

В то же время в этом же сборнике появились индикаторы звука на вкладках — они позволяют сразу понять, на какой вкладке сейчас воспроизводится аудио. Кроме того, в контекстном меню вкладки можно быстро отключить или включить звук для конкретного сайта.

Впервые Microsoft реализовала эту функцию в Edge Canary ещё в конце 2025 года — тогда её нужно было активировать вручную в настройках браузера. Впоследствии функцию убрали, а теперь она вернулась в усовершенствованном виде. Появление функции совпало с очередным повышением цены на подписку YouTube Premium. Недавно платформа пересмотрела тарифы для пользователей в США — индивидуальный план вырос с $14 до $16 в месяц, семейный — с $23 до $27. YouTube Music Premium для одного пользователя подорожал с $11 до $12, семейный вариант — с $17 до $19.

Редакция Mediasat
