MEGOGO покажет полуфиналы национальных кубков Германии, Франции и Италии

С 21 по 23 апреля медиасервис MEGOGO будет транслировать полуфинальные матчи национальных кубков трёх ведущих футбольных лиг Европы — немецкой, французской и итальянской. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

В Кубке Германии зрителей ждут два принципиальных противостояния. 22 апреля в 21:45 сыграют «Байер» и «Бавария» — матч, который уже сейчас выглядит как досрочное определение фаворита турнира. На следующий день, 23 апреля, в то же время состоится матч «Штутгарт» — «Фрайбург». Оба поединка будут комментировать Роман Котляр и Владимир Зверов соответственно.

В рамках Кубка Франции первый полуфинал состоится 21 апреля в 22:10 — «Ланс» встретится с «Тулузой». На следующий день в 22:00 на поле выйдут «Страсбург» и «Ницца». Матчи будут комментировать Павел Посохов и Александр Сукманский.

Особый формат Кубка Италии — здесь полуфиналы состоят из двух матчей. Первые игры прошли в начале марта и завершились вничью: «Лацио» — «Аталанта» — 2:2 и «Комо» — «Интер» — 0:0. Таким образом, все решится в ответных матчах. 21 апреля в 22:00 «Интер» примет «Комо», а 22 апреля в 22:00 «Аталанта» сыграет с «Лацио». За микрофоном будут работать Виталий Похвала и Владимир Кобельков.

Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий

В Украине все матчи будет транслировать MEGOGO в качестве официального вещателя национальных кубков этих стран. Матчи будут доступны по подписке «Спорт» и во всех пакетах «MEGOPACK» — на канале «MEGOGO Футбол Первый», а также в разделе «Футбол» подраздела «Спорт».

В то же время матчи Кубка Франции — «Ланс» — «Тулуза» (21 апреля) и «Страсбург» — «Ницца» (22 апреля) — можно будет посмотреть бесплатно на телеканале «MEGOGO СПОРТ» в эфире T2 и в кабельных сетях.