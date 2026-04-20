Маск хочет натравить FCC на европейских регуляторов за дискриминацию SpaceX

Американская аэрокосмическая компания SpaceX подала жалобу в Федеральную комиссию США по связи (FCC) с призывом принять соответствующие меры в отношении европейских игроков рынка. Поводом стала обеспокоенность законопроектом ЕС, регулирующим аэрокосмический рынок региона и способным поставить иностранные компании в заведомо невыгодное положение. Об этом пишет The Telegraph.

Жалоба SpaceX стала частью более широкого расследования FCC в отношении антиконкурентных практик в ЕС по отношению к американской аэрокосмической отрасли. По мнению компании, ряд иностранных правительств «прибегают к несправедливой и дискриминационной регуляторной политике». Глава FCC Брендан Карр предупредил: ведомство может ввести ограничения для европейских аэрокосмических компаний, если законопроект будет принят в нынешнем виде. Ранее FCC назвала его «неприемлемым регуляторным бременем», вводящим «нетарифные барьеры» для выхода американских компаний на рынок ЕС.

- Реклама -

Если SpaceX добьётся своего, европейские аэрокосмические компании в США столкнутся с жёстким лицензированием и регулярными проверками. В свою очередь, новый законопроект ЕС обязывает американские компании получать специальные лицензии и соблюдать строгие экологические требования — в частности, в отношении «светового загрязнения». Кроме того, документ предусматривает право европейских регуляторов проверять стартовые площадки иностранных компаний. Тем, кто не будет соответствовать требованиям, грозит отстранение от рынка ЕС, а нарушителям — штрафы в размере до 2% от годовой выручки.

SpaceX считает некоторые положения законопроекта технически неосуществимыми. Отдельные положения, касающиеся групп из более чем 1000 спутников, компания расценивает как дискриминационные — под эти ограничения попадает её дочерняя структура Starlink. Обострение отношений между Маском и европейскими законодателями уже привлекло внимание регулирующих органов Великобритании. Со своей стороны, ЕС настаивает, что документ направлен на формирование единого правового поля для космического бизнеса и поддержку стартапов.

Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий

Стоит отметить, что это не единственная активность SpaceX в FCC в последнее время. Компания также подала возражение против проекта спутникового интернета TeraWave компании Blue Origin, считая, что предложенная схема работы может вызвать радиопомехи для Starlink и других спутниковых сервисов.