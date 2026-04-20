lifecell запустил тариф «Забота» для всех абонентов в возрасте от 55 лет

lifecell расширяет условия подключения акционного тарифного плана «Забота» стоимостью 190 грн в месяц. С 15 апреля 2026 года тариф доступен всем абонентам от 55 лет — действующим клиентам сети, новым абонентам и тем, кто переходит от другого оператора.

Для подключения тарифа необходимо подтвердить возраст в соответствии с действующим законодательством и предоставить копию паспорта. У новых пользователей есть несколько вариантов активации. Первый — приобрести стартовый пакет «Универсальный» и выбрать тариф «Турбота». Первый месяц в этом случае обойдется в 140 грн благодаря разнице в стоимости стартового пакета. Второй вариант — активировать стартовый пакет «Макси». Если абонент переходит на «Заботу» в течение 28 дней после активации, первый месяц включается в оплаченный пакет «Макси». Абоненты других операторов могут подключиться непосредственно при переходе на lifecell с сохранением номера по процедуре переноса мобильного номера (MNP).

- Реклама -

Тариф «Турбота» предусматривает безлимитные звонки внутри сети lifecell и 1000 минут на других операторов по Украине. Также включено 20 ГБ мобильного интернета и безлимитный трафик для популярных приложений — YouTube, Viber, Facebook, TikTok и других. При этом после израсходования первых 50 ГБ совокупного трафика скорость снижается до 1 Мбит/с до конца оплаченного месяца.

Кроме того, владельцам тарифа «Турбота» доступна услуга «Тарифная подписка» — она позволяет оплатить до 12 пакетов услуг заранее. При такой схеме ежемесячная стоимость снижается с 190 до 161,50 грн, что позволяет сэкономить и избежать регулярных ежемесячных платежей. Цена тарифа гарантированно останется неизменной до 31 декабря 2027 года.

Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий

lifecell традиционно занимает лидирующие позиции на рынке MNP. Только за первые три месяца 2026 года в сеть оператора перешли более 156 тыс. новых абонентов. Всего с момента запуска услуги в 2019 году более 980 тыс. украинцев сменили оператора в пользу lifecell с сохранением номера. Эти данные основаны на информации Украинского государственного центра радиочастот и отчетах НКЭК.