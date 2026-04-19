Запуск спутника BlueBird 7 компании AST SpaceMobile, которая готовится к тестам в Украине, завершился неудачей

Третий запуск ракеты New Glenn завершился частичной неудачей. Связной спутник BlueBird 7 компании AST SpaceMobile оказался на более низкой орбите, чем планировалось. Об этом говорится в официальном пресс-релизе.

Старт миссии NG-3 состоялся 19 апреля 2026 года с космодрома на мысе Канаверал во Флориде. После отделения от ракеты-носителя спутник включился, и связь с ним была установлена, однако аппарат находился на нештатной орбите. По предварительным данным, проблема возникла до второго включения двигателей второй ступени — первое сработало штатно. Из-за слишком низкой орбиты бортовые двигатели спутника не могли поддерживать его работу, поэтому BlueBird 7 сняли с орбиты. Точный характер неисправности второй ступени Blue Origin пока не раскрывает.

- Реклама -

Несмотря на аварийный сценарий, первой ступени ракеты повезло больше. Ступень под названием «Never Tell Me the Odds» совершила контролируемую посадку на плавучую платформу Jacklyn в Атлантическом океане — уже во второй раз за свою «карьеру». Этот же ускоритель ранее успешно вернулся после запуска 13 ноября 2025 года, став первым бустером Blue Origin, совершившим два полета подряд. Ранее такое удавалось только SpaceX с ракетой Falcon 9. Перед миссией NG-3 ступень прошла модернизацию — в частности, все семь двигателей BE-4 заменили на новые, а конструкцию дополнили обновленными системами теплозащиты. В будущем Blue Origin планирует повторно использовать и сами двигатели, возвращенные после миссии NG-2.

BlueBird 7 относится к новому поколению спутников AST SpaceMobile — американской компании из Техаса. Она разрабатывает орбитальную сеть сотовой связи для прямой передачи данных на обычные смартфоны без наземных антенн. Аппараты оснащены раскладными фазированными антенными решетками и поддерживают голосовую связь, передачу данных и видео. Потерянный спутник должен был стать восьмым аппаратом AST SpaceMobile на низкой околоземной орбите. Его стоимость покроет страховой полис компании, однако неудача негативно повлияет на темпы развертывания группировки.

Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий

В настоящее время на рабочей орбите находятся семь спутников AST SpaceMobile. Для начала коммерческого обслуживания компании потребуется от 45 до 60 аппаратов, а в перспективе группировка должна насчитывать 243 спутника. До конца 2026 года AST SpaceMobile планирует вывести на орбиту около 45 аппаратов — примерно по одному-двум в месяц. Это становится возможным благодаря соглашениям с несколькими ракетными операторами. Уже за 30 дней до запуска будут готовы три следующих спутника — BlueBird 8, 9 и 10. Производство аппаратов уже идет: сейчас компания изготавливает партию до BlueBird 32 включительно.

Несмотря на аварию, интерес к технологиям AST SpaceMobile не угасает. В частности, этой осенью спутниковую связь компании будут тестировать и в Украине — Vodafone Ukraine выделит часть своего радиочастотного спектра для пилотного проекта, запуск которого запланирован на сентябрь 2026 года.