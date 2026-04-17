В Японии в скоростных поездах появятся окна со встроенными 5G-антеннами

JR Central встановить 5G-антени у вікна швидкісних поїздів

Японский железнодорожный оператор JR Central объявил о внедрении новой технологии — купе со специальными окнами, в которые встроены антенны 5G, а также системы шумоподавления. Несколько таких купе будут установлены на шести скоростных поездах, пишет Nikkei Asia.

Антенны для окон разработала японская компания AGC — она наносит на стекло микроскопические проводники, образующие антенную структуру. Окна будут подключаться к встроенному в поезд Wi-Fi-роутеру.

AGC объясняет преимущества своего решения по сравнению с технологиями конкурентов. Последние построены на принципе, при котором сигнал 5G сначала проникает в поезд, а затем отражается к Wi-Fi-модулю. В то же время антенны, встроенные в стекло, обеспечивают прямую видимость ближайших базовых станций — и тем самым поддерживают более стабильный и мощный сигнал.

Это особенно важно для «Синкансэна» — эти поезда развивают скорость до 285 км/ч. На такой скорости поезд проносится мимо базовых станций настолько быстро, что происходит постоянное переключение между радиомодулями. Благодаря прямой видимости антенны в стекле минимизируют прерывания связи, а Wi-Fi в вагонах становится быстрее и надежнее.

AGC уже предлагает аналогичные решения для строительного стекла, однако для «Синкансэна» разработала отдельную версию, адаптированную к условиям скоростного движения.

Наряду с 5G-окнами в купе будет установлена система персонализированного шумоподавления Personalized Sound Zone (PSZ) от японской технологической компании NTT. Она работает по тому же принципу, что и наушники с активным шумоподавлением. Система определяет форму звуковой волны и проецирует ее инверсию, нейтрализуя окружающие шумы.

JR Central отмечает, что внедряет PSZ в связи с тем, что часть пассажиров не желает пользоваться наушниками. Компания рассчитывает, что эта технология позволит пассажирам в премиальных купе с комфортом смотреть видео или общаться, не отвлекаясь на шум поезда.

Идею встраивания антенн в стекло ранее реализовала и другая японская компания — JTower. Она приступила к внедрению базовых станций 5G непосредственно в оконное стекло зданий, чтобы обеспечить качественную связь как внутри помещений, так и на прилегающих улицах.

Редакция Mediasat
