В США провели испытания дирижабля с сотовой станцией на борту, который проработал 12 суток в стратосфере

Американская компания Sceye, специализирующаяся на разработке высотных стратосферных платформ (HAPS), успешно завершила летные испытания дирижабля SE2. Аппарат находился в воздухе 12 суток, преодолев маршрут из США в Бразилию, что стало заключительным этапом проверки перед началом коммерческих испытаний в Японии. Об этом пишет Interesting Engineering.

Дирижабль длиной около 82 метров выполнил 12-суточную программу Endurance Program SE2, находясь на высоте более 15 000 метров. За это время аппарат преодолел более 10 000 км — сначала отработав полный суточный цикл над штатом Нью-Мексико, а затем выполнив еще три последовательных суточных цикла у побережья Бразилии.

- Реклама -

Энергетическая система дирижабля полностью основана на солнечной энергии. Днём солнечные панели, размещённые на корпусе, заряжали литий-серные аккумуляторы ёмкостью 425 Вт·ч/кг. Ночью эта накопленная энергия питала хвостовой двигатель и бортовую аппаратуру. Одним из ключевых достижений испытаний стало удержание аппарата над заданной точкой с отклонением не более чем на один километр в сутки — исключительно благодаря солнечному питанию.

SE2 разрабатывается по контракту с японским концерном SoftBank. Уже этим летом дирижабль с базовой станцией сотовой связи начнёт испытательную программу в Японии. По расчетам разработчиков, одна такая HAPS-платформа способна заменить до двенадцати мобильных вышек. При этом она обеспечивает лучшие характеристики каналов по сравнению с низкоорбитальными спутниковыми группировками — с меньшими задержками и более низкой стоимостью.

Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий

Впрочем, у SoftBank пока нет конкретных планов по коммерческому внедрению систем HAPS в повседневную эксплуатацию. Если масштабного внедрения не произойдет, такие платформы могут найти применение в качестве резервной инфраструктуры связи во время стихийных бедствий.