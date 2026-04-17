Исследователи из Гонконгского политехнического университета и Китайского университета Гонконга продемонстрировали на симпозиуме NDSS 2026, что стандартное оптоволокно можно превратить в устройство для акустического прослушивания. Результаты исследования опубликованы на сайте симпозиума.

В основе метода лежит физическая чувствительность оптических волокон к малейшим вибрациям. Звуковые волны деформируют волокно, вызывая измеримые фазовые сдвиги светового сигнала внутри него. Злоумышленник подключает один конец кабеля к коммерчески доступной системе распределенного акустического зондирования и анализирует эти фазовые изменения, чтобы восстановить исходный звук.

Особенно уязвимыми оказались сети типа «оптоволокно до здания» (FTTH), где кабели прокладываются непосредственно в жилые и офисные помещения. В таких сетях нередко остаются «темные волокна» и излишки кабеля, которые хранятся в распределительных коробках и могут стать инструментом слежения.

Чтобы преодолеть низкую чувствительность голого волокна к звукам в воздухе, исследователи разработали «сенсорный рецептор». Это небольшое цилиндрическое устройство, вокруг которого плотно намотана кабельная проволока. Оно усиливает вибрации от звуковых волн и преобразует слабые колебания давления воздуха в измеримую деформацию волокна. Устройство можно замаскировать под стандартную распределительную коробку для оптоволокна.

В ходе экспериментов система фиксировала повседневные действия — в частности, набор текста на клавиатуре и кашель. Она также определяла местонахождение источников звука в помещении с точностью до одного метра. Более 80% речевого контента удалось восстановить в пределах двух метров от рецептора. Системы автоматического распознавания речи демонстрировали низкий процент ошибок на небольших расстояниях. Технология выдержала и ультразвуковые помехи — поскольку основана на оптических и механических эффектах, а не на электронных датчиках.

Исследователи также воссоздали реальные сценарии: в частности, офис с двумя комнатами, соединенными более чем 50 метрами оптоволокна. Даже при значительном фоновом шуме система воспроизводила разборчивую речь. Качество, впрочем, варьировалось в зависимости от того, как вибрации передавались через стены и мебель.

В то же время у этой атаки есть практические ограничения. Качество звука снижается с увеличением расстояния. Фоновый шум вблизи кабеля существенно ухудшает точность, а сам метод требует физического доступа к инфраструктуре. Впрочем, исследователи отмечают, что для корпоративных офисов или государственных учреждений эти барьеры могут оказаться недостаточными — если злоумышленники уже планируют целенаправленную атаку.

Это уже не первый случай, когда исследователи демонстрируют возможность прослушивания через оптоволокно. Ранее ученые из Университета Цинхуа разработали технологию, позволяющую перехватывать разговоры в помещениях, через которые проложен кабель. В их эксперименте открытый участок волокна длиной три метра позволил полностью распознать разговор, а анализ искажений проводился на расстоянии 1,1 километра от прослушиваемой комнаты. Подробнее — в материале Mediasat.

Оптическое волокно — не единственный нестандартный инструмент слежения. Недавно исследователи из Университета штата Пенсильвания создали компактный радарный датчик, способный перехватывать телефонные разговоры на расстоянии до трех метров: устройство анализирует микровибрации корпуса смартфона и с помощью искусственного интеллекта преобразует их в текстовые стенограммы.