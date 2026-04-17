Соучредитель и председатель совета директоров Netflix Рид Хастингс покидает компанию — его полномочия истекают в июне 2026 года, и он не будет баллотироваться на новый срок. Как пишет Screen Daily, об этом решении было объявлено в квартальном финансовом отчете стримингового гиганта.

Гастингс основал Netflix в 1997 году и возглавлял компанию в качестве генерального директора до 2023 года. По его словам, главным достижением стало формирование корпоративной культуры, ориентированной на «удовольствие зрителей и долгосрочный рост». Отныне он сосредоточится на благотворительности и собственных проектах.

Между тем финансовые результаты компании остаются стабильными. В первом квартале 2026 года Netflix получил выручку в размере 12,25 млрд долларов — на 16,2% больше по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года. Рост обеспечили расширение базы подписчиков, повышение тарифов и увеличение рекламных поступлений. В частности, в марте сервис поднял стоимость самого дешевого тарифа без рекламы — с $17,99 до $19,99.

На этом фоне также стало известно, что Netflix отказался от приобретения студии Warner Bros. и стримингового сервиса HBO Max — сделка оценивалась в $83 млрд. В то же время платформа расширяет развлекательные возможности для зрителей. В частности, она запустила отдельное детское игровое приложение Playground и добавила новые игры в сборник Jackbox Party — он доступен подписчикам без доплаты через телевизионное приложение Netflix.

Стоит напомнить, что ещё в 2014 году Рид Гастингс прогнозировал исчезновение линейного телевидения к 2030 году, сравнив традиционный телевизионный бизнес со «старой лошадкой».