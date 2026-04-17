Netgear получила разрешение FCC на импорт роутеров в США

Федеральная комиссия по связи США (FCC) выдала компании Netgear условное разрешение на импорт потребительских маршрутизаторов, кабельных модемов и шлюзов, действующее до 1 октября 2027 года. Решение примечательно: оно принято вопреки действующему запрету на ввоз зарубежного сетевого оборудования. При этом Netgear производит продукцию в Азии и никаких планов по переносу производства в США не объявляла, пишет The Verge.

Основанием для такого шага стала позиция Пентагона. FCC пояснила, что Министерство обороны «приняло конкретное решение» о том, что устройства Netgear не представляют угрозы национальной безопасности США. В то же время сама комиссия ранее отмечала, что маршрутизаторы иностранного производства по умолчанию считаются опасными. К тому же в рамках вредоносной кампании Volt Typhoon роутеры Netgear также попадали под удар хакеров.

Особого внимания заслуживает несоответствие между полученным разрешением и установленными требованиями. Обычно такая процедура обязывает производителя предоставить «подробный, ограниченный по времени план» по созданию или расширению производства на территории Соединенных Штатов. Однако в отчетах для Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) Netgear ни словом не упоминала о производственных мощностях в США.

Сертификат охватывает широкий спектр продукции — в частности, потребительские mesh-маршрутизаторы, мобильные и автономные маршрутизаторы линейки Nighthawk (серии R, RAX, RAXE, RS, MK, MR, M и MH), устройства линейки Orbi (серии RBK, RBE, RBR, RBRE, LBR, LBK и CBK), кабельные шлюзы серии CAX и кабельные модемы серии CM. Фактически это означает, что компания может ввозить любое оборудование, просто присвоив ему соответствующее название из перечня.

Еще одно противоречие касается обновлений программного обеспечения. В отчете для SEC компания Netgear указала, что без условного разрешения ей пришлось бы прекратить бессрочные обновления ПО для существующих потребительских маршрутизаторов уже в марте 2027 года. Однако FCC ранее разъяснила: для обновлений безопасности отдельное разрешение не требуется. Оно необходимо только в том случае, если изменяется режим работы радиомодулей. Примечательно, что вопрос безопасности в тексте разрешения FCC вообще не затрагивается. Документ касается исключительно места физического производства оборудования.