Число пользователей Starlink в первом квартале увеличилось вдвое

Спутниковый интернет-сервис Starlink компании SpaceX по итогам первого квартала 2026 года более чем вдвое увеличил количество ежемесячных активных пользователей (MAU) по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года. Такие данные аналитической компании Apptopia приводит Reuters.

Аналитики отмечают, что рост MAU более чем на 100% в годовом исчислении продолжается уже четвертый квартал подряд. Наряду с этим количество загрузок приложения Starlink в первом квартале увеличилось на 109% — до 2,8 млн. Для сравнения: за весь 2025 год этот показатель составил 7,9 млн, что на 84% больше, чем в 2024-м.

Среди рынков с самыми высокими темпами роста наиболее ярко выделяется Бразилия — количество активных пользователей там за год выросло примерно на 450%. В настоящее время на эту страну приходится 13% глобальной абонентской базы Starlink, тогда как годом ранее этот показатель не превышал 5%. Аргентина также показала существенный прирост — 159%. Вместе обе латиноамериканские страны составляют более пятой части всех активных абонентов сервиса в мире.

Не отстают и развитые рынки. В США — крупнейшем и наиболее прибыльном для Starlink рынке — количество MAU выросло на 223%, а количество скачиваний приложения за квартал составило 1,2 млн, что является абсолютным рекордом. На американский рынок приходится около 37% всех пользователей сети.

Такой стремительный рост аудитории происходит в преддверии ожидаемого выхода SpaceX на биржу. По данным Bloomberg, компания подала конфиденциальную заявку на первичное публичное размещение акций (IPO), которое может состояться уже этим летом. Рыночная оценка SpaceX, по разным подсчетам, достигает от 1,75 трлн до более 2 трлн долларов, а Starlink считается ключевым активом, призванным обосновать значительную часть этой суммы. Выручка SpaceX за 2025 год, по оценкам аналитиков, составила 11,4 млрд долларов.

С 2019 года компания вывела на орбиту более 10 тыс. спутников, а общее количество абонентов Starlink в феврале этого года превысило отметку в 10 млн в более чем 160 странах. Среди перспективных направлений развития SpaceX инвесторы называют также создание орбитальных центров обработки данных.