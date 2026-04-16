YouTube позволил полностью отключить показ Shorts

YouTube предоставил пользователям возможность полностью отключить отображение коротких видеороликов Shorts в приложениях для Android и iOS. Для этого достаточно установить нулевое ограничение в таймере просмотра Shorts, как пишет The Verge.

Новая опция является расширением таймера Shorts, который платформа ввела в октябре. До этого минимальное значение ограничения составляло 15 минут — полностью отключить раздел было невозможно. В январе функцию расширили для родительского контроля, чтобы взрослые могли регулировать, сколько времени их дети тратят на просмотр коротких видео. Тогда же YouTube объявил о будущей возможности обнулить таймер. Представитель компании подтвердил, что опция уже постепенно становится доступной для всех — как для родительских аккаунтов, так и для обычных аккаунтов взрослых.

- Реклама -

Эта функция пригодится тем, кто хочет тратить меньше времени на бесконечное пролистывание коротких роликов. Как только установленный лимит исчерпывается, во вкладке Shorts появляется соответствующее уведомление, а новые видео перестают отображаться. По результатам тестов The Verge, при нулевом таймере ролики исчезают и с главного экрана — то есть раздел Shorts можно полностью игнорировать без каких-либо дополнительных действий.

Чтобы включить таймер, необходимо открыть настройки приложения YouTube и перейти в раздел управления временем. Там нужно активировать ограничение на показ коротких видео в ленте и выбрать желаемый интервал — либо установить значение равным нулю.

Между тем YouTube развивает формат Shorts и в другом направлении. Ранее платформа ввела инструмент, позволяющий авторам каналов создавать реалистичных цифровых двойников с синтезированным голосом и встраивать их в короткие видео.

- Реклама -

Редакция Mediasat
- Реклама -

