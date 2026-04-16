Vodafone следит за рынком и готов приобретать провайдеров, использующих технологию GPON

Новости
Оптический интернет
Фото: Shutterstock

Vodafone Ukraine планирует расширять сеть фиксированной связи — как собственными силами, так и за счет приобретения других провайдеров. Генеральный директор компании Ольга Устинова рассказала об этом в интервью «Экономической правде», назвав фиксированную связь одним из четырёх стратегических приоритетов оператора.

Рынок фиксированного интернета в Украине, по мнению Устиновой, по-прежнему чрезмерно фрагментирован и недофинансирован. Оператор убежден — технология пассивной оптической сети (GPON) должна быть доступна в каждом доме, особенно учитывая регулярные отключения электроэнергии. Именно поэтому Vodafone Ukraine развивает это направление самостоятельно и одновременно мониторит рынок в поисках компаний для поглощения.

- Реклама -

Приоритет при закупках отдается провайдерам, которые уже внедрили технологию GPON хотя бы на части своей сети. Логика оператора заключается в конвергенции сетей. Технология 5G требует прокладки оптоволоконной сети до каждой базовой станции, поэтому, если оптоволокно уже проложено до дома, целесообразно развести его и по квартирам.

Устинова не скрывает, что мелкие провайдеры в этой модели будут играть вспомогательную роль — в частности, в качестве подрядчиков по прокладке оптоволоконных сетей. Услугу же конечному абоненту будет предоставлять сам Vodafone Ukraine. По мнению руководительницы, для клиента должно существовать одно устройство и единая услуга — без разницы, через какую сеть она поступает: мобильную или фиксированную.

Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий

Такой подход отражает глобальную тенденцию к конвергенции телекоммуникаций, которая в большинстве стран произошла ещё несколько лет назад. В Украине мобильная и фиксированная связь развивались преимущественно отдельно — теперь этот разрыв постепенно сокращается.

Ранее Vodafone Ukraine уже сделал шаг в этом направлении — оператор завершил консолидацию интернет-провайдера «Фринет» (торговая марка O3), выкупив оставшиеся 9,4% акций за $2 млн и став его единственным владельцем. Подробнее о сделке — в материале Mediasat.

- Реклама -

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
- Реклама -

