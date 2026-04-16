Российские спутники «Рассвет» уже способны обеспечивать связь над Украиной — исследование

Новости
Супутники «Рассвєт» від «Бюро 1440»
Фото: Мілітарний

Три действующих спутника-прототипа «Рассвет» уже способны создавать над территорией Украины кратковременные окна для военной связи. И это происходит задолго до полноценного развертывания группировки, которую в России позиционируют как аналог спутниковой сети Starlink. Об этом свидетельствует новое исследование, опубликованное изданием «Милитарный».

Аналитики отследили орбитальное движение трёх прототипов компании «Бюро 1440». Они выяснили, что аппараты перемещаются компактной группой и регулярно пролетают непосредственно над Украиной. Каждый такой пролет образует так называемое «рабочее окно» продолжительностью от 15 до 20 минут, в течение которых возможен сеанс связи.

Даже такая ограниченная конфигурация, по мнению исследователей, уже открывает практические возможности для военного применения. Если же первую партию из 16 спутников разместить на орбите оптимальным образом — с учётом потребностей Вооружённых сил России — эффективность системы существенно возрастёт. Тогда она сможет поддерживать регулярные сеансы несколько раз в сутки, а суммарное время доступа может достигать нескольких часов ежедневно.

«Это подчеркивает необходимость немедленной разработки мер противодействия, не дожидаясь полноценного развертывания сети, поскольку первые случаи применения могут начаться задолго до этого», — говорится в исследовании.

Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий

Отдельная угроза касается управления ударными беспилотниками. Именно такой сценарий уже реализовывался через Starlink — до тех пор, пока доступ к этой системе не был ограничен для российских военных. Появление собственного спутникового ретранслятора в виде «Рассвета» позволит России возобновить аналогичную схему управления дронами в режиме реального времени — без зависимости от иностранных коммерческих сетей.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Редакция Mediasat
