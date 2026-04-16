Китай создал устройство, способное перерезать интернет-кабели на дне океана

Китай успешно провёл полевые испытания электрогидростатического резака, способного перерезать подводные кабели и трубопроводы на глубине до 3500 метров. 11 апреля 2026 года устройство прошло испытания в ходе первой глубоководной миссии научно-исследовательского судна Haiyang Dizhi 2 в текущем году. Об этом пишет South China Morning Post.

Разработку официально позиционируют как исследовательский инструмент — в частности, для перерезания подводных кабелей и работы с глубоководными грейферами. Впрочем, аналитики Tom’s Hardware отмечают очевидный военный потенциал устройства и не скрывают скептицизма в отношении чисто научного назначения. Стоит отметить, что под водой проложена значительная часть глобальной интернет-инфраструктуры, а также нефте- и газопроводы — поэтому способность целенаправленно их повреждать имеет очевидное стратегическое значение.

- Реклама -

С технической точки зрения устройство построено на основе электрогидростатического привода — конструкции, в которой гидравлическая система, электродвигатель и электронный блок управления объединены в едином компактном корпусе. Такая компоновка устраняет необходимость в громоздких внешних маслопроводах и существенно уменьшает габариты аппарата. Корпус усилен для выдерживания давления на глубине до 3500 метров и оснащен защитой от коррозии. Благодаря этому резак способен выполнять точные механические операции в крайне неблагоприятных условиях.

Китайские власти положительно оценили результаты испытаний и заявили о «преодолении разрыва между разработкой и применением». Tom’s Hardware интерпретирует эту формулировку как сигнал о готовности устройства к использованию уже без тестовых ограничений.

Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий

Тема подводных кабелей остается актуальной по разным причинам. В частности, недавно компания Subsea Environmental Services приступила к подъему первого в мире трансатлантического оптоволоконного кабеля TAT-8 (Trans-Atlantic Telephone 8) длиной около 6 тысяч километров — с целью его переработки. Это первая подобная операция в истории подводных коммуникаций.