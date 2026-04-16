«Киевстар» готовит запуск Light Data: абоненты смогут писать в WhatsApp даже без сотовой связи

Украина стала одним из лидеров внедрения Starlink Direct to Cell: каждый третий пользователь этой технологии в мире — абонент «Киевстар». В этом году оператор планирует расширить услугу — запустить Light Data с поддержкой WhatsApp для абонентов вне зоны мобильного покрытия. Об этом в интервью РБК-Украина рассказал президент компании Александр Комаров.

«Киевстар» сам инициировал контакт с SpaceX и стал одним из первых операторов в Европе, внедрившим эту технологию для всех абонентов в тестовом режиме. В марте 2026 года представители компании привели впечатляющие цифры на выставке Mobile World Congress (MWC) в Барселоне. Технологией воспользовались более 16 миллионов человек в мире — из них 5 миллионов являются абонентами «Киевстара».

Direct to Cell предназначен в первую очередь для связи в местах без мобильного покрытия. В настоящее время услуга позволяет отправлять SMS через спутник. В этом году планируется запуск Light Data — абоненты смогут писать в некоторых мессенджерах, в частности WhatsApp, даже без сотового сигнала. Голосовые звонки и мобильный интернет через спутник станут следующим этапом развития технологии.

Для Украины, где часть территорий остается без стабильного покрытия из-за боевых действий и повреждений инфраструктуры, эта услуга имеет особое практическое значение. Запуск стал возможен благодаря интеграции спутниковой технологии SpaceX с сетью «Киевстар».