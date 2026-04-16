Этой осенью в Украине начнут тестировать спутниковую связь AST SpaceMobile

«Vodafone Україна» та AST SpaceMobile розгорнуть супутниковий інтернет для звичайних смартфонів

Vodafone Ukraine в скором времени начнет тестировать спутниковую связь от AST SpaceMobile — оператора, являющегося прямым конкурентом Starlink Direct to Cell от SpaceX. Об этом рассказала генеральный директор компании Ольга Устинова в интервью «Экономической правде».

Меморандум компании был подписан в марте на выставке Mobile World Congress (MWC) в Барселоне. AST SpaceMobile — американский спутниковый оператор. Его технология позволяет принимать сигнал непосредственно на обычный мобильный телефон без дополнительного оборудования. Сервис поддерживает голосовые звонки, SMS и передачу данных.

Согласно условиям соглашения, Vodafone Ukraine предоставит часть своего радиочастотного спектра для тестирования технологии в Украине. Старт пилотной фазы запланирован на сентябрь 2026 года. Сигнал будет транслироваться со спутника над Европой и будет покрывать всю территорию страны. Это особенно важно для зон, где наземная сеть отсутствует или разрушена врагом.

Несмотря на это, сервис не претендует на то, чтобы заменить классическую мобильную связь. Он ориентирован на 3–4 % территории без наземного покрытия — горные районы, приграничные зоны и участки вдоль дорог. Устинова подчеркнула отличие от Starlink Direct to Cell, предоставляемого «Киевстаром»: тот пока предлагает для мобильных устройств только SMS, тогда как AST SpaceMobile планирует сразу обеспечить полноценную голосовую связь и передачу данных.

Стоимость услуги будет выше, чем у обычного мобильного тарифа, однако компания конкретных цифр не называет. Устинова также отметила, что оператор приложил значительные усилия, чтобы Украина вошла в первую очередь развертывания этого проекта в рамках международной группы Vodafone.

Редакция Mediasat
