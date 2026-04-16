Строить 5G без китайцев — дороже. «Водафон Украина» ищет баланс между безопасностью и затратами

CEO «Водафон Україна» Ольга Устинова
Украинские мобильные операторы стоят перед стратегическим выбором — сотрудничать с китайскими производителями телекоммуникационного оборудования при развертывании 5G или искать альтернативных поставщиков. Об этом рассказала генеральный директор «Vodafone Украина» Ольга Устинова в интервью The Page.

По словам Устиновой, одним из ключевых вопросов, над которым отрасль работает совместно, является внедрение 5G Toolbox — рекомендаций Евросоюза по безопасности сетей пятого поколения. Именно эти рекомендации определяют подходы к оценке поставщиков оборудования, в частности в отношении компаний с повышенным риском, к которым Евросоюз относит китайских производителей.

От ответа на вопрос «с китайцами или без» напрямую зависит объем инвестиций в создание инфраструктуры 5G. «Сейчас мы пытаемся это выяснить, потому что от этого зависит размер инвестиций», — отметила топ-менеджер.

В то же время «Водафон Украина» уже активно готовит сеть к переходу на 5G, развивая оптоволоконную инфраструктуру. В оптическую сеть GPON (пассивная оптическая сеть гигабитного класса) компания вложила 1,6 млрд грн во время войны. Со временем эта инфраструктура станет технической основой для подключения базовых станций 5G. Только оптоволокно способно передавать те объемы данных, которые потребуются 5G-сетям.

«Водафон Украина» уже реализует пилотные 5G-проекты, и вскоре они появятся и в Киеве. Для полноценного коммерческого запуска операторам придётся приобретать лицензии на частоты — это миллиарды гривен, которые, по словам Устиновой, необходимо накопить уже сейчас.

Одновременно отрасль добивается упрощения регуляторных проверок, прежде всего связанных с генераторным оборудованием — они отвлекают значительные человеческие ресурсы. За пять лет полномасштабной войны «Водафон» зафиксировал более 900 тысяч аварий в сети, а парк аккумуляторных батарей вырос в восемь раз, генераторов — в три раза.

Редакция Mediasat
