Аукцион частот в диапазоне 700 МГц в Украине ожидается осенью 2026 года — CEO «Киевстар»

«Киевстар» рассчитывает, что аукцион по распределению радиочастот диапазона 700 МГц состоится уже осенью 2026 года. Об этом в интервью РБК-Украина заявил президент компании Александр Комаров.

По словам Комарова, компания получает от государства позитивные сигналы относительно сроков проведения аукциона. Он также объяснил причину приоритетности этого диапазона: в Украине в настоящее время наблюдается ощутимый дефицит спектра на частотах ниже 1 ГГц. Дополнительные частоты 700 МГц позволят повысить скорость мобильного интернета и улучшить покрытие на автодорогах, в сельской местности и внутри зданий. Абоненты, подчеркнул Комаров, смогут ощутить результат сразу после получения лицензий.

В то же время он рассказал о ситуации с диапазоном 900 МГц. Для запуска 4G в этом диапазоне операторам требуются сплошные полосы — не менее 2×5 МГц. Соответствующая реорганизация состоялась еще в 2020 году. Тогда «Киевстар» добровольно уменьшил свой объем частот 900 МГц в пользу других операторов, чтобы обеспечить равные условия для развития сетей.

Параллельно оператор продолжает расширять покрытие в существующих диапазонах. В 2025 году «Киевстар» провел почти 10 тысяч модернизаций базовых станций, построил 6 тысяч новых и расширил покрытие LTE еще на 630 населенных пунктов. Капитальные инвестиции в телеком-инфраструктуру за год достигли 14,6 млрд гривен — более 30% от выручки компании.

Стоит отметить, что Украина уже предпринимала шаги по упорядочению диапазона 700 МГц. В марте 2025 года страна освободила соответствующий спектр в 100-километровой приграничной полосе Львовской и Волынской областей — это помогло устранить радиопомехи сетям 4G и 5G соседней Польши.

Отдельно Комаров коснулся темы 5G. Полноценный запуск сетей пятого поколения возможен только после отмены военного положения — диапазон 3500 МГц в настоящее время закрыт для гражданского использования. Поэтому ближайшим реалистичным шагом остается аукцион по диапазону 700 МГц. Приоритетом для «Киевстара» на ближайшие годы Комаров назвал дальнейшее развитие сети 4G LTE.

Редакция Mediasat
