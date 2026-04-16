Аукцион частот в диапазоне 700 МГц в Украине ожидается осенью 2026 года — CEO «Киевстар»

«Киевстар» рассчитывает, что аукцион по распределению радиочастот диапазона 700 МГц состоится уже осенью 2026 года. Об этом в интервью РБК-Украина заявил президент компании Александр Комаров.

По словам Комарова, компания получает от государства позитивные сигналы относительно сроков проведения аукциона. Он также объяснил причину приоритетности этого диапазона: в Украине в настоящее время наблюдается ощутимый дефицит спектра на частотах ниже 1 ГГц. Дополнительные частоты 700 МГц позволят повысить скорость мобильного интернета и улучшить покрытие на автодорогах, в сельской местности и внутри зданий. Абоненты, подчеркнул Комаров, смогут ощутить результат сразу после получения лицензий.

- Реклама -

В то же время он рассказал о ситуации с диапазоном 900 МГц. Для запуска 4G в этом диапазоне операторам требуются сплошные полосы — не менее 2×5 МГц. Соответствующая реорганизация состоялась еще в 2020 году. Тогда «Киевстар» добровольно уменьшил свой объем частот 900 МГц в пользу других операторов, чтобы обеспечить равные условия для развития сетей.

Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий

Параллельно оператор продолжает расширять покрытие в существующих диапазонах. В 2025 году «Киевстар» провел почти 10 тысяч модернизаций базовых станций, построил 6 тысяч новых и расширил покрытие LTE еще на 630 населенных пунктов. Капитальные инвестиции в телеком-инфраструктуру за год достигли 14,6 млрд гривен — более 30% от выручки компании.

Стоит отметить, что Украина уже предпринимала шаги по упорядочению диапазона 700 МГц. В марте 2025 года страна освободила соответствующий спектр в 100-километровой приграничной полосе Львовской и Волынской областей — это помогло устранить радиопомехи сетям 4G и 5G соседней Польши.

Отдельно Комаров коснулся темы 5G. Полноценный запуск сетей пятого поколения возможен только после отмены военного положения — диапазон 3500 МГц в настоящее время закрыт для гражданского использования. Поэтому ближайшим реалистичным шагом остается аукцион по диапазону 700 МГц. Приоритетом для «Киевстара» на ближайшие годы Комаров назвал дальнейшее развитие сети 4G LTE.