5G в Украине запустят только после окончания войны — «Киевстар»

Полноценный запуск сетей пятого поколения (5G) в Украине возможен только после отмены военного положения. Об этом заявил президент «Киевстар» Александр Комаров в интервью РБК-Украина, которое издание опубликовало 16 апреля.

Главное препятствие — недоступность диапазона 3500 МГц для гражданского использования. Именно этот спектр имеет решающее значение для 5G с высокими скоростями передачи данных, однако в условиях военного положения он закрыт для коммерческого использования. Операторы могут тестировать эту технологию только в ограниченных зонах, согласованных с военными.

В настоящее время все три украинских оператора — «Киевстар», Vodafone Украина и lifecell — проводят пилотные проекты по внедрению 5G в тестовом режиме. Зоны покрытия небольшие: Львов, Бородянка и Харьков. Следующими на очереди, по словам Комарова, станут Киев и Одесса.

Отвечая на вопрос об отставании от стран ЕС, где 5G уже работает в коммерческом режиме, Комаров отверг такие сравнения как некорректные — Украина находится в принципиально иных условиях. Приоритетом «Киевстара» на ближайшие годы он назвал развитие сети 4G LTE, которая останется основной технологией для абонентов. Пиковая скорость в LTE-сети оператора уже сейчас может достигать более 1 Гбит/с.

В 2025 году «Киевстар» провел почти 10 тысяч модернизаций базовых станций и построил 6 тысяч новых. Капитальные инвестиции в телекоммуникационную инфраструктуру составили 14,6 млрд гривен. Поэтому, пока развертывание 5G остается делом будущего, оператор сосредотачивается на укреплении существующей 4G-сети по всей стране.