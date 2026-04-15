Vodafone полностью выкупил провайдера «Фринет», став его единственным владельцем

Vodafone Украина завершила консолидацию интернет-провайдера «Фринет» (торговая марка O3). Компания выкупила оставшиеся 9,4% акций за $2 млн и стала единственным владельцем провайдера. Об этом говорится в годовом отчете мобильного оператора.

В то же время «Фринет» проходит реорганизацию из общества с ограниченной ответственностью (ООО) в акционерное общество (АО). 29 января 2026 года Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) зарегистрировала выпуск акций в рамках этой реорганизации.

Параллельно с реорганизацией «Фринет» поэтапно передает обслуживание абонентов другой структуре группы — ЧАО «ФАРЛЕП-ИНВЕСТ» (торговая марка Vega). С 1 декабря 2025 года Vega обслуживает киевских абонентов, подключенных по технологии GPON. С 1 февраля 2026 года к ней перешли клиенты во Львовской и Ивано-Франковской областях, а с 1 марта — в Днепропетровском и Криворожском филиалах. Завершить объединение обоих провайдеров под единым брендом Vodafone Украина планирует до конца 2026 года.

Напомним, что «Vodafone Украина» приобрела 90,6 % уставного капитала «Фринет» в 2023 году за 746 млн грн. Провайдер работает на рынке с 2008 года — строит сети по технологии FTTx с использованием 10- и 40-гигабитных оптоволоконных магистралей, что обеспечивает абонентам скорость доступа к интернету до 1 Гбит/с. В настоящее время компания имеет более 150 тыс. абонентов в Киеве и десяти областях Украины — в частности, Днепропетровской, Житомирской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Львовской, Ровенской, Хмельницкой и Черниговской.

Редакция Mediasat
