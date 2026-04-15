После закрытия CBS News Radio американский радиорынок получит новую новостную сеть

Американская компания Live Channel USA объявила о запуске новой новостной радиосети — Radio Network News (RNN). Старт запланирован на 23 мая — уже на следующий день после того, как CBS News Radio прекратит вещание. Об этом сообщает RadioInsight.

Новый сервис ориентирован в первую очередь на партнерские станции CBS, которым требуется оперативная замена привычного контента. RNN позиционируется как «переходный сервис», призванный обеспечить непрерывность вещания в период смены поставщика новостей.

В основе технической инфраструктуры RNN лежит облачная система доставки контента. Новости будут готовиться в американских студиях и координироваться с глобальным центром в Лондоне.

По заявлению Live Channel USA, редакционную и операционную работу возглавит команда, имеющая опыт работы в Sky News, BBC и CNN. Это должно обеспечить стабильное качество и освещение международных тем.

Основатель компании Дэн Уоррен охарактеризовал запуск как ответ на структурный запрос рынка. «Мы не просто заполняем пробел — мы предлагаем институциональное обновление. Наша инициатива по смене поставщика новостных бюллетеней — это прямой ответ на потребность рынка в новостном партнере, который понимает как американскую глубинку, так и мировую арену. Мы переносим «золотой стандарт» XX века в медиапространство 2026 года», — подчеркнул он.

Редакция Mediasat
