На Буковине осудили ИТ-специалиста за взлом и продажу аккаунтов Netflix

Суд в Черновицкой области приговорил местного программиста за несанкционированный доступ к аккаунтам Netflix и их продажу через Telegram. Мужчина самостоятельно разработал инструмент для автоматического подбора учетных данных пользователей, а затем сбывал полученные данные. Об этом пишет dev.ua со ссылкой на Реестр судебных решений.

Весной 2025 года обвиняемый написал собственный скрипт — так называемый «чекер». Программа автоматически перебирала большие массивы логинов и паролей и отбирала комбинации, позволявшие войти в аккаунты онлайн-сервисов. По заключению судебной экспертизы, инструмент был совместим не только с Netflix, но и с другими платформами с похожей логикой авторизации — в частности, OnlyFans и Facebook.

Фактически схема представляла собой классический credential stuffing — метод, при котором злоумышленник не взламывает сервер напрямую, а использует ранее утечки баз данных логинов и паролей. Получив доступ к аккаунту, программист мог просматривать личные данные владельцев — имена, номера телефонов и адреса электронной почты. Собранные аккаунты он частично оставлял себе, а часть сбывал через собственный Telegram-бот: покупатели получали готовую пару email и пароль. Суд установил как минимум один задокументированный эпизод продажи — 42 аккаунта Netflix за 2000 гривен.

В ходе досудебного расследования эксперты подтвердили, что разработанный скрипт относится к категории вредоносного программного обеспечения класса HackTools. Его основная функция — автоматическая проверка достоверности учетных данных и получение несанкционированного доступа к аккаунтам. Помимо «чекера», на носителях обвиняемого следователи обнаружили десятки других файлов с признаками вредоносного кода.

С учетом всех обстоятельств суд признал программиста виновным по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины — за несанкционированное вмешательство в работу автоматизированных систем, создание вредоносного программного обеспечения и незаконный сбыт информации с ограниченным доступом. Отдельно учитывалось, что преступления были совершены в условиях военного положения.

В то же время суд учел ряд смягчающих обстоятельств. Обвиняемый полностью признал свою вину, искренне раскаялся, не имел предыдущих судимостей и получил положительные характеристики. Суд также отметил, что мужчина перечислял средства на поддержку Вооруженных сил Украины — в общей сложности около 200 000 гривен. Таким образом, назначив пять лет лишения свободы, суд освободил осужденного от реального отбывания наказания с испытательным сроком на два года. Если в течение этого времени он не нарушит условий приговора, в тюрьму не попадет.