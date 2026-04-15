«Киевстар ТВ» эксклюзивно покажет новое украинское фэнтези «Мавка. Настоящий миф»

Платформа «Киевстар ТВ» получила права на эксклюзивный показ нового украинского фильма «Мавка. Настоящий миф» — романтического фэнтези от FILM.UA Group. Фильм будет доступен для просмотра с 6 мая.

В отличие от привычных сказочных образов, на этой картине мавки предстают опасными лесными существами с мрачным характером — именно так они изображены в глубинных слоях украинской мифологии.

Действие разворачивается во время Русалкиной недели — мистического периода, когда пробуждаются темные силы, а сверхъестественные существа выходят на охоту. Именно тогда группа студентов-биологов отправляется в древний лес с научной экспедицией, не подозревая, что их там ждет.

В основе сюжета — столкновение двух миров. Лесная нимфа Мавка (Арина Бочарова) встречает биолога Лукьяна (Иван Довженко) и нарушает законы тёмного мира — вместо того, чтобы убить юношу, она решает его спасти. Однако этот выбор обернулся опасностью — силы, которым она подчинялась, не готовы отпустить ее безнаказанно.

Ранее «Киевстар ТВ» пополнил свою библиотеку ещё одной громкой премьерой — с 1 апреля на платформе доступна новая экранизация готического романа Эмили Бронте «Грозовой перевал» с Марго Робби и Джейкобом Элорди в главных ролях.