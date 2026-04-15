«Киевстар» созывает годовое собрание акционеров: в совет директоров планируется переизбрать Помпео и Шимкива

На годовом общем собрании акционеров, запланированном на 12 мая, «Киевстар» намерен переизбрать на новый срок весь состав совета директоров — всех 10 человек. Среди них — бывший госсекретарь США Майк Помпео и Дмитрий Шимкив. Последний в 2007–2014 годах возглавлял «Microsoft Украина», а впоследствии занимал должность заместителя главы Администрации Президента Украины (2014–2018). Соответствующее объявление появилось на странице компании для инвесторов.

Помимо Помпео и Шимкива, в состав совета директоров планируется вновь утвердить Сердара Четина, Бетси Коэн, Оги К. Фабелу II и Брендона Льюиса — бывшего председателя Консервативной партии Великобритании. В список также входят Озер Бурак, юрисконсульт LetterOne Дункан Перри, бывший топ-менеджер KPMG Михель Сотинг и действующий председатель совета директоров Каан Терзиоглу.

Повестка дня собрания не ограничивается кадровыми вопросами. Акционеры также рассмотрят вопрос о назначении аудиторской фирмы UHY LLP. Еще один вопрос — поправка к уставу, которая предоставит комитету по вознаграждениям прямые полномочия по определению выплат и упростит этот процесс.

На собрании также ожидается подведение итогов работы компании. Терзиоглу уже отметил высокие финансовые результаты 2025 года. По его словам, доходы от цифровых технологий выросли более чем в шесть раз в годовом исчислении — до 15,7% от выручки за четвертый квартал. Партнерство с SpaceX, в свою очередь, способствует развитию связи следующего поколения.

Этот результат подтверждается цифрами. По итогам 2025 года группа «Киевстар» увеличила EBITDA на 30% — до 27 млрд грн. Выручка при этом выросла на 30,3%, достигнув 48,2 млрд грн. В четвертом квартале EBITDA выросла на 23,1% — до 7,2 млрд грн, а квартальная выручка — на 30,1% — до 13,5 млрд грн. По состоянию на конец 2025 года компания обслуживала около 22,4 млн абонентов мобильной связи и более 1,2 млн — фиксированной.