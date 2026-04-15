«Киевстар» отключит 3G в ряде городов и районов четырёх областей Украины

С 14 июля 2026 года «Киевстар» начнёт очередной этап модернизации мобильной сети — оператор отключит технологию 3G в ряде населённых пунктов Тернопольской, Сумской, Днепропетровской и Черновицкой областей. Освободившиеся частоты диапазона 3G будут перераспределены в пользу 4G. Об этом сообщается на сайте оператора.

«Мы выводим из эксплуатации устаревшие технологии, в частности 3G, что соответствует международной практике, применяемой ведущими операторами связи», — отмечают в компании.

Где 4G полностью заменит 3G

Тернопольская область:

Бережаны

Большая Березовица

Збараж

Кременец

Кременецкий район

Почаев

Теребовля

Тернопольский район

Чортков

Чортковский район

Сумская область:

Глухов

Конотопский район

Кролевец

Ахтырка

Ахтырский район

Ромны

Роменский район

Сумской район

Тростянец

Шосткинский район

Днепропетровская область:

Днепровский район

Зеленодольск

Марганец

Никополь

Никопольский район

Павлоград

Павлоградский район

Покров

Синельникове

Синельниковский район

Черновицкая область:

Черновицкий район

Советы оператора

Абонентам, которые ещё не перешли на 4G, оператор предлагает активировать соответствующий стандарт на своём устройстве, следуя пошаговой инструкции. Если SIM-карта не поддерживает 4G, её можно бесплатно заменить на USIM в ближайшем магазине «Киевстар» — номер телефона останется прежним.

Для стабильной голосовой связи «Киевстар» также рекомендует проверить настройки смартфона. В частности, следует включить автоматический выбор сети (2G/3G/4G или 5G) и услугу передачи голоса через LTE (VoLTE). При необходимости можно воспользоваться соответствующими инструкциями на сайте оператора.

Напомним, что 16 июня 2026 года «Киевстар» проведет аналогичный этап модернизации — сеть 3G отключат в ряде населенных пунктов Львовской, Житомирской, Черкасской и Черниговской областей.