«Киевстар» отключит 3G в ряде городов и районов четырёх областей Украины

С 14 июля 2026 года «Киевстар» начнёт очередной этап модернизации мобильной сети — оператор отключит технологию 3G в ряде населённых пунктов Тернопольской, Сумской, Днепропетровской и Черновицкой областей. Освободившиеся частоты диапазона 3G будут перераспределены в пользу 4G. Об этом сообщается на сайте оператора.
«Мы выводим из эксплуатации устаревшие технологии, в частности 3G, что соответствует международной практике, применяемой ведущими операторами связи», — отмечают в компании.
Где 4G полностью заменит 3G
Тернопольская область:
- Бережаны
- Большая Березовица
- Збараж
- Кременец
- Кременецкий район
- Почаев
- Теребовля
- Тернопольский район
- Чортков
- Чортковский район
Сумская область:
- Глухов
- Конотопский район
- Кролевец
- Ахтырка
- Ахтырский район
- Ромны
- Роменский район
- Сумской район
- Тростянец
- Шосткинский район
Днепропетровская область:
- Днепровский район
- Зеленодольск
- Марганец
- Никополь
- Никопольский район
- Павлоград
- Павлоградский район
- Покров
- Синельникове
- Синельниковский район
Черновицкая область:
- Черновицкий район
Советы оператора
Абонентам, которые ещё не перешли на 4G, оператор предлагает активировать соответствующий стандарт на своём устройстве, следуя пошаговой инструкции. Если SIM-карта не поддерживает 4G, её можно бесплатно заменить на USIM в ближайшем магазине «Киевстар» — номер телефона останется прежним.
Для стабильной голосовой связи «Киевстар» также рекомендует проверить настройки смартфона. В частности, следует включить автоматический выбор сети (2G/3G/4G или 5G) и услугу передачи голоса через LTE (VoLTE). При необходимости можно воспользоваться соответствующими инструкциями на сайте оператора.
Напомним, что 16 июня 2026 года «Киевстар» проведет аналогичный этап модернизации — сеть 3G отключат в ряде населенных пунктов Львовской, Житомирской, Черкасской и Черниговской областей.