«Киевстар» отключит 3G в ряде городов и районов четырёх областей Украины

Перехід від 3G до 4G
Фото: Mediasat

С 14 июля 2026 года «Киевстар» начнёт очередной этап модернизации мобильной сети — оператор отключит технологию 3G в ряде населённых пунктов Тернопольской, Сумской, Днепропетровской и Черновицкой областей. Освободившиеся частоты диапазона 3G будут перераспределены в пользу 4G. Об этом сообщается на сайте оператора.

«Мы выводим из эксплуатации устаревшие технологии, в частности 3G, что соответствует международной практике, применяемой ведущими операторами связи», — отмечают в компании.

Где 4G полностью заменит 3G

Тернопольская область:

  • Бережаны
  • Большая Березовица
  • Збараж
  • Кременец
  • Кременецкий район
  • Почаев
  • Теребовля
  • Тернопольский район
  • Чортков
  • Чортковский район

Сумская область:

  • Глухов
  • Конотопский район
  • Кролевец
  • Ахтырка
  • Ахтырский район
  • Ромны
  • Роменский район
  • Сумской район
  • Тростянец
  • Шосткинский район

Днепропетровская область:

  • Днепровский район
  • Зеленодольск
  • Марганец
  • Никополь
  • Никопольский район
  • Павлоград
  • Павлоградский район
  • Покров
  • Синельникове
  • Синельниковский район

Черновицкая область:

  • Черновицкий район

Советы оператора

Абонентам, которые ещё не перешли на 4G, оператор предлагает активировать соответствующий стандарт на своём устройстве, следуя пошаговой инструкции. Если SIM-карта не поддерживает 4G, её можно бесплатно заменить на USIM в ближайшем магазине «Киевстар» — номер телефона останется прежним.

Для стабильной голосовой связи «Киевстар» также рекомендует проверить настройки смартфона. В частности, следует включить автоматический выбор сети (2G/3G/4G или 5G) и услугу передачи голоса через LTE (VoLTE). При необходимости можно воспользоваться соответствующими инструкциями на сайте оператора.

Напомним, что 16 июня 2026 года «Киевстар» проведет аналогичный этап модернизации — сеть 3G отключат в ряде населенных пунктов Львовской, Житомирской, Черкасской и Черниговской областей.

Редакция Mediasat
Читайте также

Новости

Vodafone полностью выкупил провайдера «Фринет», став его единственным владельцем

Vodafone Украина выкупила оставшиеся 9,4% акций «Фринет» за 2 млн долларов и стала единственным владельцем интернет-провайдера, обслуживающего более 150 тыс. абонентов.
Новости

«Киевстар» созывает годовое собрание акционеров: в совет директоров планируется переизбрать Помпео и Шимкива

«Киевстар» созывает годовое собрание акционеров 12 мая. В совет директоров планируется переизбрать бывшего госсекретаря США Помпео и Шимкива.
Новости

«Киевстар ТВ» эксклюзивно покажет новое украинское фэнтези «Мавка. Настоящий миф»

«Киевстар ТВ» эксклюзивно покажет «Мавку. Настоящий миф» — фэнтези от FILM.UA Group о тёмной стороне украинской мифологии. Премьера — 6 мая.
Новости

«Долженко-Центр» обнародовал украинские фильмы, которые считались утраченными

«Довженко-Центр» предоставил бесплатный доступ к шести редким фильмам XX века — от мультфильмов 1930-х годов до запрещённой экранизации казацкой думы.
Новости

После закрытия CBS News Radio американский радиорынок получит новую новостную сеть

Американская компания Live Channel USA запускает новостную радиосеть Radio Network News, которая заменит CBS News Radio, закрывающуюся 22 мая.