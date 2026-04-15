Евросоюз разработал приложение для проверки возраста в интернете

Европейская комиссия (ЕК) завершила разработку приложения для проверки возраста пользователей перед предоставлением доступа к определенным онлайн-платформам. Об этом заявила президент ЕК Урсула фон дер Ляйен в среду, 15 апреля.

Новый инструмент позволит подтверждать возраст при посещении сайтов, не предназначенных для детей, — подобно тому, как розничные магазины требуют предъявить документы перед продажей алкоголя. Чтобы воспользоваться приложением, достаточно скачать его и ввести данные паспорта или ID-карты — в дальнейшем оно самостоятельно будет подтверждать возраст при входе на защищенные ресурсы.

Our app ticks all the boxes.



✅ Highest privacy standards in the world

✅ Works on any device

✅ Easy to use

✅ Fully open source pic.twitter.com/EUqHlA3ts0 — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 15, 2026

Фон дер Ляйен подчеркнула, что в основу решения положена проверенная модель приложения по COVID, разработанного Еврокомиссией за три месяца. Это приложение, напомнила она, использовалось в 78 странах на четырех континентах и позволяло безопасно посещать концерты и совершать авиаперелеты. Новое приложение построено по тем же принципам и с той же технологической архитектурой.

В то же время в ЕК заверили, что приложение соответствует самым высоким стандартам конфиденциальности. Платформам будет передаваться исключительно информация о возрасте — никаких персональных данных.

Параллельно с технической разработкой президент ЕК сообщила о продолжении работы специальной группы по вопросам безопасности детей в интернете. Первое заседание группы состоялось месяц назад, второе запланировано на 16 апреля. Свои рекомендации группа должна представить до лета.

Семь стран — Франция, Дания, Греция, Италия, Испания, Кипр и Ирландия — уже подтвердили готовность интегрировать приложение в свои цифровые кошельки. В Брюсселе ожидают, что примеру этих стран последуют и другие члены ЕС.