«Долженко-Центр» обнародовал украинские фильмы, которые считались утраченными

Довженко-Центр опублікував раніше втрачені українські фільми
Фото: Dovzhenko Centre

Национальный центр Александра Довженко (Довженко-Центр) пополнил свою онлайн-платформу «ДЦ.Онлайн» подборкой редких украинских фильмов XX века, которые долгое время считались навсегда утраченными. Об этом сообщила пресс-служба Довженко-Центра.

Цифровые копии плёнок были переданы украинскому учреждению Федеральным архивом Германии в 2024 году. Коллекция включает шесть короткометражных работ различных жанров — игровые, анимационные и документальные проекты. Просмотр всех материалов бесплатный.

- Реклама -

В опубликованный сборник вошли:

  • два анимационных фильма 1930-х годов, отражающие состояние мультипликационного искусства в Украине до двадцатилетнего перерыва в отечественном производстве;
  • документальные хроники с кадрами украинских городов до разрушений Второй мировой войны, строительства Днепровской гидроэлектростанции (ДнепроГЭС) и повседневной жизни Киево-Печерской лавры в советский период;
  • пропагандистские материалы Деникина, отражающие последствия красного террора в Украине;
  • Экранизация казацкой бандурной думы «Яром, ребята, яром» — поэтический фильм, который ранее находился под запретом.

Напомним, в 2025 году «Долженко-Центр» запустил собственный видеосервис для легального просмотра отечественных фильмов разных эпох. Посмотреть вышеуказанные фильмы можно на специальной веб-странице платформы.

- Реклама -

Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
- Реклама -

