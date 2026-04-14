YouTube будет отключать рекламу во время прямых эфиров, если зрители активно общаются в чате

Фото: NurPhoto / Getty Images

YouTube объявил о новой механике монетизации для прямых эфиров YouTube Live. Если активность зрителей в Live Chat достигает максимума, платформа автоматически приостанавливает показ рекламы для всех участников эфира.

Система отслеживает вовлеченность аудитории в режиме реального времени. Как только она фиксирует всплеск сообщений и реакций — например, во время важного игрового момента или неожиданного объявления ведущего — реклама автоматически исчезает для всего канала. Подписка на YouTube Premium и никаких браузерных блокировщиков для этого не требуется.

При этом есть одно техническое условие: чтобы механизм сработал, автор стрима должен настроить автоматический показ рекламы в параметрах трансляции.

Наряду с групповой блокировкой рекламы платформа расширила и инструменты поддержки авторов. Зрители теперь могут отправлять виртуальные подарки — цифровые стикеры, приобретаемые непосредственно во время эфира.

Эта функция доступна как в горизонтальном, так и в вертикальном форматах трансляций, и уже запущена для каналов в Канаде, Корее, Индонезии, Таиланде, Австралии и Новой Зеландии. Приобретая Super Chat, Super Sticker или подарок, зритель также получает доступ к просмотру остальной части эфира без рекламы.

Еще одна новинка касается одновременного ведения эфира — теперь горизонтальный и вертикальный форматы эфира используют общий чат. Это означает, что авторы могут вести трансляцию в обоих форматах параллельно, не разделяя при этом аудиторию.

