SpaceX интегрировала голосового чат-бота Grok в службу поддержки клиентов Starlink

Компания SpaceX перевела горячую линию Starlink на голосовой искусственный интеллект (ИИ). Теперь вместо живого оператора на звонок отвечает Grok — голосовой чат-бот от xAI, компании Илона Маска. Об этом пишет PCMag.

Первое, что слышит абонент на линии, — фраза «Здравствуйте, я — ИИ-помощник на базе Grok». В отличие от традиционных автоответчиков с тональным набором, бот ведет полноценный диалог в реальном времени. Он консультирует по вопросам продаж, помогает устранить технические неполадки, а при необходимости — даже создает учетную запись Starlink и оформляет заказ, используя персональные данные клиента.

- Реклама -

Если абонент предпочитает поговорить с человеком, Grok не отказывает. Бот предлагает организовать обратный звонок от оператора и уточняет удобный часовой пояс и время. По данным PCMag, ожидание обратного звонка составило всего пять минут.

При этом изменился и порядок доступа к горячей линии. Раньше для связи со службой поддержки нужно было сначала ввести номер телефона, привязанный к подписке. Теперь система сразу соединяет с ИИ — без предварительной верификации.

Стоит отметить, что SpaceX последовательно расширяет возможности поддержки абонентов: ранее телефонная линия Starlink начала работать круглосуточно в США, Канаде, Австралии и Новой Зеландии.

Напомним, что xAI вошла в состав SpaceX в феврале 2026 года в результате поглощения. Интеграция Grok в службу поддержки Starlink — один из первых практических результатов этого объединения.