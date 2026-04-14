Смартфон Trump Mobile T1 представили в обновленном дизайне

Оператор Trump Mobile обновил дизайн своего веб-сайта и опубликовал новые изображения смартфона T1, которые, по данным The Verge, отражают окончательный дизайн устройства. Когда именно устройство поступит в продажу — пока неизвестно.

Обновленная версия T1 выполнена в золотистом цвете и украшена изображением американского флага на задней панели вместе с надписью Trump Mobile. Внешне смартфон напоминает HTC U24 Pro. Камерный блок на задней панели насчитывает три модуля с вертикальным расположением — основной на 50 МП, телеобъектив с 2-кратным увеличением и сверхширокоугольный на 8 МП. Фронтальная камера также имеет разрешение 50 МП. Дисплей — OLED-панель с диагональю 6,78 дюйма. Аппаратной основой служит неназванный чипсет Qualcomm Snapdragon седьмой серии, операционная система — Android 15. Аккумулятор емкостью 5000 мА·ч поддерживает быструю зарядку мощностью 30 Вт.

В то же время на сайте Trump Mobile произошли и содержательные изменения. В частности, исчезла информация о прежней цене — 499 долларов. Зато компания по-прежнему принимает депозиты в размере 100 долларов, обещая «зафиксировать» специальную цену для тех, кто оставит предзаказ.

Еще раньше со страницы удалили пометку «Сделано в США» и утверждение о том, что «за каждым устройством стоят американские руки». Вместо этого теперь указывается, что телефон «создается благодаря американским инновациям», а «американские команды участвуют в разработке дизайна и контроле качества».

Ранее Trump Mobile получила разрешение Федеральной комиссии по связи США (FCC) на выпуск смартфона, а также подала заявку на регистрацию торговой марки 47 Plan. The Verge полагает, что редизайн веб-сайта может свидетельствовать о приближении официального старта продаж T1.