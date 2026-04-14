Maincast Sport привлек OTOY к созданию саундтрека для трансляций NBA в Украине

Украинский хип-хоп исполнитель OTOY (Вячеслав Дрофа) стал первым в Украине послом телеканала Maincast Sport и записал авторский трек «Набивай», который отныне звучит в эфирах NBA.

Партнерство объединяет баскетбольные трансляции с современной украинской музыкой. Трек «Набивай» будет звучать во время матчей и тематического контента NBA на Maincast Sport, а также на OTT-платформе Maincast.tv. Одновременно для платформ Maincast Sport и Maincast TV снят видеоролик — режиссером выступил Анатолий Лутицкий.

Maincast x OTOY x NBA — Набивай (Official Video)

Сам артист объясняет, почему сразу согласился: для него НБА неразрывно связана с хип-хоп культурой, в которой он вырос как слушатель, фанат и музыкант. «Корт, стиль, музыка — все это одна ДНК», — отмечает OTOY. По его словам, этот проект — один из тех, где четко понимаешь: ты делаешь именно то, чем должен заниматься.

В Maincast, со своей стороны, подчеркивают, что привлечение артиста является частью стратегии развития локального контента. «Это партнерство превращает классическую спортивную трансляцию в крутое культурное событие, смешивая баскетбол с современной украинской музыкой», — рассказал комментатор и соучредитель Maincast Виталий Волочай. Трек, по его словам, станет музыкальной визитной карточкой всех матчей и тематических шоу на канале.

Maincast — украинская медиакомпания, специализирующаяся на производстве и трансляции киберспортивного и спортивного контента. В её состав входят OTT-платформа Maincast.tv, телеканалы, а также каналы на Twitch и YouTube. Компания принадлежит к бизнес-активам украинского предпринимателя Максима Криппы.