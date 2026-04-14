Maincast Sport привлек OTOY к созданию саундтрека для трансляций NBA в Украине

Украинский хип-хоп исполнитель OTOY (Вячеслав Дрофа) стал первым в Украине послом телеканала Maincast Sport и записал авторский трек «Набивай», который отныне звучит в эфирах NBA.

Партнерство объединяет баскетбольные трансляции с современной украинской музыкой. Трек «Набивай» будет звучать во время матчей и тематического контента NBA на Maincast Sport, а также на OTT-платформе Maincast.tv. Одновременно для платформ Maincast Sport и Maincast TV снят видеоролик — режиссером выступил Анатолий Лутицкий.

Maincast x OTOY x NBA — Набивай (Official Video)

Сам артист объясняет, почему сразу согласился: для него НБА неразрывно связана с хип-хоп культурой, в которой он вырос как слушатель, фанат и музыкант. «Корт, стиль, музыка — все это одна ДНК», — отмечает OTOY. По его словам, этот проект — один из тех, где четко понимаешь: ты делаешь именно то, чем должен заниматься.

В Maincast, со своей стороны, подчеркивают, что привлечение артиста является частью стратегии развития локального контента. «Это партнерство превращает классическую спортивную трансляцию в крутое культурное событие, смешивая баскетбол с современной украинской музыкой», — рассказал комментатор и соучредитель Maincast Виталий Волочай. Трек, по его словам, станет музыкальной визитной карточкой всех матчей и тематических шоу на канале.

Maincast — украинская медиакомпания, специализирующаяся на производстве и трансляции киберспортивного и спортивного контента. В её состав входят OTT-платформа Maincast.tv, телеканалы, а также каналы на Twitch и YouTube. Компания принадлежит к бизнес-активам украинского предпринимателя Максима Криппы.

Редакция Mediasat
Читайте также

Новости

Vodafone полностью выкупил провайдера «Фринет», став его единственным владельцем

Vodafone Украина выкупила оставшиеся 9,4% акций «Фринет» за 2 млн долларов и стала единственным владельцем интернет-провайдера, обслуживающего более 150 тыс. абонентов.
Новости

«Киевстар» созывает годовое собрание акционеров: в совет директоров планируется переизбрать Помпео и Шимкива

«Киевстар» созывает годовое собрание акционеров 12 мая. В совет директоров планируется переизбрать бывшего госсекретаря США Помпео и Шимкива.
Новости

«Киевстар ТВ» эксклюзивно покажет новое украинское фэнтези «Мавка. Настоящий миф»

«Киевстар ТВ» эксклюзивно покажет «Мавку. Настоящий миф» — фэнтези от FILM.UA Group о тёмной стороне украинской мифологии. Премьера — 6 мая.
Новости

«Долженко-Центр» обнародовал украинские фильмы, которые считались утраченными

«Довженко-Центр» предоставил бесплатный доступ к шести редким фильмам XX века — от мультфильмов 1930-х годов до запрещённой экранизации казацкой думы.
Новости

«Киевстар» отключит 3G в ряде городов и районов четырёх областей Украины

С 14 июля 2026 года «Киевстар» отключит 3G в ряде населенных пунктов Тернопольской, Сумской, Днепропетровской и Черновицкой областей.