Более 1000 деятелей Голливуда против слияния Paramount и Warner Bros. Discovery

Более тысячи представителей американской кино- и телеиндустрии подписали открытое письмо с требованием остановить поглощение компании Warner Bros. Discovery (WBD) конгломератом Paramount Skydance. Об этом сообщает Variety.

Среди подписавшихся — актёры Хоакин Феникс, Бен Стиллер и Кристен Стюарт, режиссёры Дэвид Финчер, Дени Вильнёв и Йоргос Лантимос, а также Джейн Фонда, Марк Руффало, Эллиот Пейдж, Алан Камминг, Алисса Милано, Синтия Никсон и другие. Всего под письмом собралось 1034 подписи.

В письме авторы выражают «категорическое несогласие» с соглашением, утверждая, что оно служит интересам узкого круга влиятельных акционеров в ущерб интересам широкой общественности. По их мнению, дальнейшая консолидация медиарынка приведет к сокращению количества фильмов и сериалов, уменьшению рабочих мест, росту расходов и сужению выбора для зрителей как в Соединенных Штатах, так и во всем мире.

Подписавшиеся также предупреждают, что в случае заключения сделки количество крупных американских киностудий может сократиться до четырёх. В то же время они указывают на то, что индустрия уже ощущает последствия предыдущих волн консолидации — уменьшается количество фильмов со средним бюджетом, сужается тематический диапазон, а позиции независимого проката и международного рынка продаж ослабевают.

Своё решение подписать письмо объяснил сценарист и продюсер Деймон Линделоф. По его словам, за каждым таким слиянием неизбежно скрываются сокращения производства и персонала, и больше всего от этого страдают технические и сервисные специалисты. «Это тысячи и тысячи монтажников и осветителей. Водителей и декораторов. Строителей и микрофонистов. Команды операторов и кейтеринговые службы. И их всех вот-вот бросят под автобус», — подчеркнул он.

Сделка предусматривает приобретение WBD компанией Paramount Skydance под руководством Дэвида Эллисона примерно за 110–111 миллиардов долларов. Она была заключена после того, как Netflix отказался повысить свою цену. Завершение сделки ожидается в третьем квартале 2026 года. Согласно условиям, Paramount получит доступ к знаковым франшизам WBD, а стриминговые сервисы HBO Max и Paramount+ могут объединиться, что усилит конкурентные позиции объединенной компании по отношению к Netflix.

Впрочем, сделка уже попала в поле зрения регулирующих органов. По данным авторов письма, генеральный прокурор Калифорнии Роб Бонта и ряд других должностных лиц изучают возможность принятия юридических мер для её блокирования.