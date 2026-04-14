Amazon представила Leo Aviation — антенну для спутникового интернета на борту самолета

Amazon представила авиационную антенну Leo Aviation для подключения к своей низкоорбитальной спутниковой группировке Amazon Leo. Устройство обеспечивает скорость загрузки до 1 Гбит/с и выгрузки до 400 Мбит/с, ориентировано на коммерческую авиацию и способно обслуживать все бортовые системы одновременно.

Ключевое преимущество антенны — единый терминал для всего самолета. Он объединяет развлекательные системы для пассажиров и рабочие функции для экипажа в одном устройстве, благодаря чему авиакомпании могут обойтись без установки нескольких отдельных модулей, что упрощает интеграцию и снижает затраты на обслуживание.

Конструктивно антенна выполнена в виде плоской панели без подвижных частей — размером примерно 147×76×6,6 см. Благодаря компактной конструкции она оказывает минимальное влияние на аэродинамическое сопротивление и расход топлива. Внутри размещены модем и коммуникационные модули. Антенна крепится на фюзеляже и подключается к бортовым системам через стандартные авиационные интерфейсы. По данным Amazon, монтаж занимает около одного дня.

Во время полета самолет автоматически подключается к спутникам группировки Leo и непрерывно переключается между ними, поддерживая стабильное соединение. Передача данных происходит через глобальную сеть наземных станций, количество которых планируется довести до более чем 300. В районах с неразвитой наземной инфраструктурой система подключает межспутниковые лазерные каналы связи — это позволяет поддерживать связь даже там, где прямое подключение к наземным станциям невозможно.

Стоит напомнить, что осенью 2025 года Amazon уже представила антенну Leo Ultra для спутникового сервиса Leo с такими же показателями скорости — до 1 Гбит/с на загрузку и до 400 Мбит/с на передачу. Новая антенна Leo Aviation развивает ту же платформу, но адаптирована специально для нужд коммерческой авиации.