Amazon покупает Globalstar за 11,57 млрд долларов и заключила соглашение с Apple

Новости
Amazon купує Globalstar

Amazon объявила о приобретении оператора спутниковой связи Globalstar. Сделка оценивается в 11,57 млрд долларов и призвана укрепить позиции компании в космическом сегменте, где она конкурирует со Starlink от SpaceX Илона Маска.

Условия соглашения предусматривают, что акционеры Globalstar смогут получить либо 90 долларов наличными, либо 0,3210 обыкновенных акций Amazon за каждую ценную бумагу оператора. Рынок отреагировал положительно — за две недели до официального объявления, с момента появления информации о переговорах, акции Globalstar подорожали на 6%, а после подтверждения сделки — еще на 9%. В течение 2025 года стоимость бумаг оператора почти удвоилась, а с начала 2026-го выросла примерно на 12%. Акции самой Amazon прибавили 1%, пишет Reuters.

- Реклама -

Благодаря поглощению Amazon получит доступ к сети Globalstar, в которую входит около 20 спутников. Это ускорит создание собственной орбитальной группировки компании в условиях конкуренции со Starlink, которая уже насчитывает около 10 тыс. аппаратов на орбите и более 9 млн абонентов по всему миру. Amazon, в свою очередь, сейчас управляет группировкой из более чем 200 аппаратов, а коммерческие интернет-услуги планирует запустить в середине этого года.

К 2029 году Amazon планирует вывести на низкую околоземную орбиту около 3200 собственных спутников в рамках проекта Leo. Половину из них компания должна была запустить ещё до июля 2026 года — хотя сроки могут быть скорректированы.

Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий

У этой сделки есть и другая сторона, помимо конкуренции со Starlink. Globalstar предоставляет услуги голосовой связи, передачи данных и отслеживания активов для государственных структур, компаний и частных пользователей. В то же время именно эта компания обеспечивает работу функции экстренной спутниковой связи и поиска устройств для iPhone и Apple Watch. Apple, вложившая в Globalstar $1,5 млрд, также является частью этого партнерства — оператор планирует развернуть для нее новую сеть из 54 спутников.

Завершение сделки ожидается в 2027 году — при условии получения разрешений регулирующих органов и выполнения компанией Globalstar согласованных этапов развертывания новых спутников.

- Реклама -

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Редакция Mediasat
- Реклама -

Читайте также

Новости

Vodafone полностью выкупил провайдера «Фринет», став его единственным владельцем

Vodafone Украина выкупила оставшиеся 9,4% акций «Фринет» за 2 млн долларов и стала единственным владельцем интернет-провайдера, обслуживающего более 150 тыс. абонентов.
Новости

«Киевстар» созывает годовое собрание акционеров: в совет директоров планируется переизбрать Помпео и Шимкива

«Киевстар» созывает годовое собрание акционеров 12 мая. В совет директоров планируется переизбрать бывшего госсекретаря США Помпео и Шимкива.
Новости

«Киевстар ТВ» эксклюзивно покажет новое украинское фэнтези «Мавка. Настоящий миф»

«Киевстар ТВ» эксклюзивно покажет «Мавку. Настоящий миф» — фэнтези от FILM.UA Group о тёмной стороне украинской мифологии. Премьера — 6 мая.
Новости

«Долженко-Центр» обнародовал украинские фильмы, которые считались утраченными

«Довженко-Центр» предоставил бесплатный доступ к шести редким фильмам XX века — от мультфильмов 1930-х годов до запрещённой экранизации казацкой думы.
Новости

«Киевстар» отключит 3G в ряде городов и районов четырёх областей Украины

С 14 июля 2026 года «Киевстар» отключит 3G в ряде населенных пунктов Тернопольской, Сумской, Днепропетровской и Черновицкой областей.