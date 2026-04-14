Amazon покупает Globalstar за 11,57 млрд долларов и заключила соглашение с Apple

Amazon объявила о приобретении оператора спутниковой связи Globalstar. Сделка оценивается в 11,57 млрд долларов и призвана укрепить позиции компании в космическом сегменте, где она конкурирует со Starlink от SpaceX Илона Маска.

Условия соглашения предусматривают, что акционеры Globalstar смогут получить либо 90 долларов наличными, либо 0,3210 обыкновенных акций Amazon за каждую ценную бумагу оператора. Рынок отреагировал положительно — за две недели до официального объявления, с момента появления информации о переговорах, акции Globalstar подорожали на 6%, а после подтверждения сделки — еще на 9%. В течение 2025 года стоимость бумаг оператора почти удвоилась, а с начала 2026-го выросла примерно на 12%. Акции самой Amazon прибавили 1%, пишет Reuters.

Благодаря поглощению Amazon получит доступ к сети Globalstar, в которую входит около 20 спутников. Это ускорит создание собственной орбитальной группировки компании в условиях конкуренции со Starlink, которая уже насчитывает около 10 тыс. аппаратов на орбите и более 9 млн абонентов по всему миру. Amazon, в свою очередь, сейчас управляет группировкой из более чем 200 аппаратов, а коммерческие интернет-услуги планирует запустить в середине этого года.

К 2029 году Amazon планирует вывести на низкую околоземную орбиту около 3200 собственных спутников в рамках проекта Leo. Половину из них компания должна была запустить ещё до июля 2026 года — хотя сроки могут быть скорректированы.

У этой сделки есть и другая сторона, помимо конкуренции со Starlink. Globalstar предоставляет услуги голосовой связи, передачи данных и отслеживания активов для государственных структур, компаний и частных пользователей. В то же время именно эта компания обеспечивает работу функции экстренной спутниковой связи и поиска устройств для iPhone и Apple Watch. Apple, вложившая в Globalstar $1,5 млрд, также является частью этого партнерства — оператор планирует развернуть для нее новую сеть из 54 спутников.

Завершение сделки ожидается в 2027 году — при условии получения разрешений регулирующих органов и выполнения компанией Globalstar согласованных этапов развертывания новых спутников.