YouTube объяснил появление 90-секундной рекламы на телевизорах технической ошибкой

YouTube официально опроверг наличие 90-секундных рекламных блоков, которые нельзя пропустить. Представители видеохостинга заявили, что платформа не использует и не тестирует такой формат — несмотря на массовые жалобы пользователей, которые фиксировали его появление на экранах телевизоров. Об этом пишет 9to5Google.

В начале недели появилась волна жалоб. Несколько пользователей независимо друг от друга опубликовали скриншоты, на которых интерфейс YouTube показывал обратный отсчет «90+ секунд» до возможности пропустить рекламу. Сходство изображений дало основания полагать, что речь идет не об единичных сбоях, а о системном изменении — логическом продолжении недавнего введения 30-секундной рекламы на телевизорах, которую нельзя пропустить.

Однако команда YouTube ответила в официальном аккаунте социальной сети X на запрос Dexerto однозначно — приложение не использует рекламные блоки продолжительностью 90 секунд, которые нельзя пропустить. Впоследствии представитель компании связался с редакцией 9to5Google, чтобы подтвердить эту позицию.

Вскоре в YouTube сообщили, что установили причину — техническую ошибку, из-за которой для коротких рекламных роликов отображался завышенный и некорректный отсчет времени. Компания подчеркнула, что 90-секундного формата рекламы без пропуска не существует и никакого тестирования не проводилось. В настоящее время в YouTube работают над внедрением исправления.

