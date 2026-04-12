В Нидерландах открылся крупнейший в Европе музей Apple

2 апреля в нидерландском Утрехте открылся крупнейший в Европе музей, посвящённый компании Apple, — вскоре после того, как бренд отметил своё 50-летие. Об этом сообщает MacRumors.

Музей занимает более 2000 квадратных метров и включает в себя несколько тематических залов с одной из крупнейших в мире коллекций техники и артефактов Apple. Среди ключевых экспонатов — воссоздание гаража в доме Стива Джобса, где зародилась компания.

Тематические зоны рассказывают о том, как ставка Apple на людей, дизайн и простоту изменила технологическую индустрию, а также о том, как небольшой гаражный проект превратился в одну из самых влиятельных компаний современности. Отдельный раздел посвящен годам, когда Джобс покинул Apple и возглавил компанию NeXT.

Посетители смогут воочию увидеть первые компьютеры Apple — в частности, Apple I, Apple II и Apple Lisa — и проследить развитие бренда через Macintosh, iPod, iPad и iPhone. В музее также есть зал Think Different.

Заведение открыто ежедневно, кроме вторника, с 10:00 до 17:00 по местному времени. Адрес: Proostwetering 5d, 3543 AB, Утрехт, Нидерланды.

Редакция Mediasat
Читайте также

Новости

YouTube объяснил появление 90-секундной рекламы на телевизорах технической ошибкой

YouTube признал, что 90-секундный отсчёт рекламы без возможности пропуска на телевизорах возник из-за технической ошибки, и уже развёртывает исправление для пользователей.
Новости

I-O Data и Verbatim продолжат выпуск устройств и дисков Blu-ray

Компании I-O Data и Verbatim подтвердили продолжение производства приводов и дисков Blu-ray. Это решение было принято на фоне ухода с рынка компаний Elecom, Buffalo и Sony.
Новости

В Южной Корее ввели бесплатный базовый мобильный интернет — даже после исчерпания трафика

Абоненты трёх ведущих операторов Южной Кореи получат бесплатный мобильный интернет после исчерпания трафика. Гарантированная базовая скорость — 400 кбит/с.
Новости

YouTube тестирует автоматическую скорость воспроизведения и режим «На ходу» для подписчиков Premium

YouTube тестирует для подписчиков Premium автоматическую регулировку скорости воспроизведения видео и режим «На ходу». Тестирование продлится до 27 апреля — после чего Google примет решение об их дальнейшей судьбе.
Новости

AT&T понесла убытки в размере 82 млн долларов из-за краж медных кабелей в 2025 году

В 2025 году компания AT&T зафиксировала более 10 000 краж медных кабелей, ущерб от которых составил 82 млн долларов. Больше всего пострадала Калифорния — 7 300 инцидентов на сумму 54 млн долларов.