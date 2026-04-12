В Нидерландах открылся крупнейший в Европе музей Apple

2 апреля в нидерландском Утрехте открылся крупнейший в Европе музей, посвящённый компании Apple, — вскоре после того, как бренд отметил своё 50-летие. Об этом сообщает MacRumors.

Музей занимает более 2000 квадратных метров и включает в себя несколько тематических залов с одной из крупнейших в мире коллекций техники и артефактов Apple. Среди ключевых экспонатов — воссоздание гаража в доме Стива Джобса, где зародилась компания.

Фото: MacRumors

Тематические зоны рассказывают о том, как ставка Apple на людей, дизайн и простоту изменила технологическую индустрию, а также о том, как небольшой гаражный проект превратился в одну из самых влиятельных компаний современности. Отдельный раздел посвящен годам, когда Джобс покинул Apple и возглавил компанию NeXT.

Посетители смогут воочию увидеть первые компьютеры Apple — в частности, Apple I, Apple II и Apple Lisa — и проследить развитие бренда через Macintosh, iPod, iPad и iPhone. В музее также есть зал Think Different.

Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий

Заведение открыто ежедневно, кроме вторника, с 10:00 до 17:00 по местному времени. Адрес: Proostwetering 5d, 3543 AB, Утрехт, Нидерланды.