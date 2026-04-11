Южная Корея ввела схему бесплатного базового мобильного интернета. После исчерпания включенного в тариф трафика абоненты трёх ведущих операторов — SK Telecom, KT и LG Uplus — смогут продолжать пользоваться сетью без дополнительной платы. Об этом пишет The Korea Herald.

Новая схема охватывает около 7 миллионов абонентов. Все они получат неограниченный доступ к интернету со скоростью 400 кбит/с. Для пожилых граждан дополнительно предусмотрен увеличенный трафик сверх стандартного пакета.

Эта инициатива является частью более широкого плана по восстановлению доверия к операторам — после серии громких инцидентов, связанных с безопасностью данных. Вице-премьер страны Пэ Кёнхун подчеркнул, что доступ к онлайн-сервисам стал для граждан насущной потребностью, а репутацию операторов необходимо восстановить. В частности, SK Telecom подвергся масштабной утечке данных; 3 ТБ данных LG Uplus попали в даркнет; с фемтосот KT распространялось вредоносное программное обеспечение.

Бесплатный базовый интернет — не единственная уступка со стороны операторов. Они также обязались ввести доступные тарифы для сетей 5G с абонентской платой до 20 000 вон (около $13,50). Кроме того, операторы расширят пакеты гигабайтов и минут для пожилых пользователей и модернизируют сети Wi-Fi в метро и поездах дальнего следования.

Со своей стороны, вице-премьер пообещал поддержать исследования в области сетей, поддерживающих приложения искусственного интеллекта (ИИ). Он призвал операторов увеличить инвестиции в сетевую инфраструктуру, а не только в центры обработки данных. По его мнению, это сделает приложения ИИ доступными для широкой аудитории.

Стоит напомнить, что это уже не первый конфликт между южнокорейскими операторами и регулирующими органами. В 2023 году SK Telecom, KT и LG Uplus получили штрафы на общую сумму $25,4 млн за недостоверную рекламу скорости в сетях 5G — компании указывали показатели, достижимые только в определенных условиях.