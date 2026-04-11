I-O Data и Verbatim продолжат выпуск устройств и дисков Blu-ray

Японские производители I-O Data и Verbatim объявили об укреплении партнерских отношений. Обе компании подтвердили намерение сохранить производство приводов и дисков Blu-ray для внутреннего рынка — в то время как конкуренты массово уходят из этого сегмента.

Решение этих двух компаний выглядит контрастным на фоне общих тенденций рынка. Такие производители, как Elecom, Buffalo и даже Sony, уже объявили об отказе от технологии Blu-ray. I-O Data и Verbatim, в свою очередь, подтвердили обратное — они готовы корректировать производственные процессы и обеспечивать поставки необходимых компонентов для бесперебойного выпуска продукции.

Компании объясняют своё решение сохранением реального спроса. По их словам, Blu-ray по-прежнему востребован в сферах резервного копирования, хранения данных и других коммерческих применениях. В частности, 4 февраля I-O Data выпустила внешний привод BD Reco, который получил широкий отклик среди покупателей. Совместно с Verbatim компания планирует в дальнейшем совершенствовать эту модель и всю линейку приводов Blu-ray.

В целом диски формата Blu-ray сохраняют свои позиции в качестве физического носителя — в частности, для игр Sony PlayStation 5 и Microsoft Xbox Series X|S. В то же время рост популярности стриминговых сервисов и облачных хранилищ существенно сократил спрос в других отраслях.

Впрочем, в Японии эта технология держится крепче. Поклонники аниме традиционно используют Blu-ray-рекордеры для создания собственных медиабиблиотек — и для них поддержка этого формата двумя производителями стала позитивным сигналом.

Редакция Mediasat
Читайте также

Новости

В Южной Корее ввели бесплатный базовый мобильный интернет — даже после исчерпания трафика

Абоненты трёх ведущих операторов Южной Кореи получат бесплатный мобильный интернет после исчерпания трафика. Гарантированная базовая скорость — 400 кбит/с.
Новости

YouTube тестирует автоматическую скорость воспроизведения и режим «На ходу» для подписчиков Premium

YouTube тестирует для подписчиков Premium автоматическую регулировку скорости воспроизведения видео и режим «На ходу». Тестирование продлится до 27 апреля — после чего Google примет решение об их дальнейшей судьбе.
Новости

AT&T понесла убытки в размере 82 млн долларов из-за краж медных кабелей в 2025 году

В 2025 году компания AT&T зафиксировала более 10 000 краж медных кабелей, ущерб от которых составил 82 млн долларов. Больше всего пострадала Калифорния — 7 300 инцидентов на сумму 54 млн долларов.
Новости

Tubi стал первым стриминговым сервисом, интегрированным в ChatGPT

OpenAI интегрировала сервис Tubi в ChatGPT — он стал первой видеоплатформой в экосистеме чат-бота. Фильмы можно искать без указания точных названий.
Новости

YouTube разрешил создавать ИИ-аватары с голосом и вставлять их в Shorts

YouTube разрешил встраивать реалистичные ИИ-аватары в Shorts. Чтобы создать двойника, достаточно сделать несколько селфи и прочитать несколько строк текста.