I-O Data и Verbatim продолжат выпуск устройств и дисков Blu-ray

Японские производители I-O Data и Verbatim объявили об укреплении партнерских отношений. Обе компании подтвердили намерение сохранить производство приводов и дисков Blu-ray для внутреннего рынка — в то время как конкуренты массово уходят из этого сегмента.

Решение этих двух компаний выглядит контрастным на фоне общих тенденций рынка. Такие производители, как Elecom, Buffalo и даже Sony, уже объявили об отказе от технологии Blu-ray. I-O Data и Verbatim, в свою очередь, подтвердили обратное — они готовы корректировать производственные процессы и обеспечивать поставки необходимых компонентов для бесперебойного выпуска продукции.

- Реклама -

Компании объясняют своё решение сохранением реального спроса. По их словам, Blu-ray по-прежнему востребован в сферах резервного копирования, хранения данных и других коммерческих применениях. В частности, 4 февраля I-O Data выпустила внешний привод BD Reco, который получил широкий отклик среди покупателей. Совместно с Verbatim компания планирует в дальнейшем совершенствовать эту модель и всю линейку приводов Blu-ray.

В целом диски формата Blu-ray сохраняют свои позиции в качестве физического носителя — в частности, для игр Sony PlayStation 5 и Microsoft Xbox Series X|S. В то же время рост популярности стриминговых сервисов и облачных хранилищ существенно сократил спрос в других отраслях.

Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий

Впрочем, в Японии эта технология держится крепче. Поклонники аниме традиционно используют Blu-ray-рекордеры для создания собственных медиабиблиотек — и для них поддержка этого формата двумя производителями стала позитивным сигналом.