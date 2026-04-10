YouTube тестирует автоматическую скорость воспроизведения и режим «На ходу» для подписчиков Premium

Новости
YouTube Premium
Фото: Shutterstock / JarTee

YouTube запустил для подписчиков Premium два экспериментальных инструмента — автоматическую регулировку скорости воспроизведения и упрощённый интерфейс для просмотра «на ходу». Об этом сообщает Android Authority.

Функция «Автоматическая скорость» (Auto Speed) динамически изменяет темп воспроизведения ролика в зависимости от его содержания. По утверждению администрации платформы, это позволяет зрителям экономить время без потери понимания материала. Впрочем, инструмент доступен не для всех видео — если конкретный ролик не поддерживается, соответствующая кнопка в проигрывателе просто не появляется. Найти этот элемент бывает сложно даже в тех англоязычных видео, где он должен присутствовать. Проблема зафиксирована в приложениях для Android и iOS.

YouTube Premium - Auto speed experimental feature

Второй инструмент — упрощенный интерфейс режима «На ходу» (On-the-go) — ориентирован на контент, в котором важен прежде всего звук, а не изображение. Это музыкальные клипы, концертные записи, подкасты и ток-шоу. Приложение YouTube отслеживает перемещение смартфона — если алгоритм обнаруживает, что пользователь идет или едет, он предлагает подписчику Premium включить этот режим. В нем скрываются ненужные в таком режиме элементы управления — комментарии, субтитры, перемотка и другие. Функция доступна на Android и iOS.

Оба новых инструмента в настоящее время находятся в тестовом режиме и доступны широкому кругу подписчиков YouTube Premium. Тестирование продлится до 27 апреля, после чего Google примет решение о том, внедрять ли их в полноценный релиз или отказаться от этой идеи.

Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий

Стоит напомнить, что YouTube Premium последовательно расширяет возможности для платных пользователей. В частности, ранее платформа увеличила максимальную скорость воспроизведения видео с двукратной (2x) до четырехкратной (4x), а также добавила улучшенное звучание и расширенные функции просмотра — подробнее об этом писал Mediasat.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Редакция Mediasat
