YouTube разрешил создавать ИИ-аватары с голосом и вставлять их в Shorts

YouTube запустил функцию, позволяющую владельцам каналов создавать реалистичных цифровых двойников и встраивать их в короткие видео формата Shorts — вместе с синтезированным голосом. Об этом пишет 9to5Google.

Чтобы создать аватар, достаточно сделать несколько селфи с разных ракурсов и прочитать вслух несколько коротких текстовых фрагментов. На основе этих данных приложение генерирует цифрового двойника и клонирует голос владельца. Готовый аватар можно вставлять в ролики через раздел «Создать видео» или меню Remix.

За один сеанс можно создать ролик продолжительностью до 8 секунд. Несколько таких роликов можно смонтировать подряд в более длинный материал. При необходимости внешний вид аватара можно обновлять, чтобы он соответствовал актуальному образу.

Аватар доступен исключительно владельцу учетной записи — другие пользователи не могут им воспользоваться. Если им не пользоваться в течение трех лет, он будет удален автоматически, однако владелец может удалить его и раньше. Видео с участием двойника удаляются вручную при необходимости. Все такие ролики будут содержать цифровые водяные знаки и пометки о создании с помощью искусственного интеллекта (ИИ).

YouTube уже реализовывал похожую функцию на основе модели Google Veo, однако та версия не предусматривала клонирование голоса. Новая функция уже доступна для совершеннолетних владельцев каналов за пределами Европы.

Одновременно платформа расширяет инструментарий для борьбы со злоупотреблениями, связанными с синтетическим контентом. Недавно YouTube открыл доступ к своей системе обнаружения дипфейков для государственных служащих, кандидатов на выборные должности и журналистов — ранее этот инструмент был доступен только участникам партнерской программы.

Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
Читайте также

Новости

Tubi стал первым стриминговым сервисом, интегрированным в ChatGPT

OpenAI интегрировала сервис Tubi в ChatGPT — он стал первой видеоплатформой в экосистеме чат-бота. Фильмы можно искать без указания точных названий.
Новости

Amazon Leo начнёт коммерческую эксплуатацию в середине 2026 года

Amazon Leo запустят для широкой аудитории в середине 2026 года. Сервис обещает более низкую цену по сравнению со Starlink и тесную интеграцию с облачными сервисами AWS для бизнеса.
Новости

«Квартал ТВ» отменил решение о закрытии и продолжит вещание

«Квартал ТВ» остается в эфире: владелец отозвал письмо о прекращении вещания с 30 апреля. Предыдущее уведомление признано утратившим силу.
Новости

«MEGOGO Спорт» стал каналом №1 в T2 во время матчей сборной Украины

«MEGOGO Спорт» стал каналом №1 в T2 во время двух матчей сборной Украины в марте 2026 года. Матч со Швецией собрал 871 тыс. зрителей, с Албанией — 407 тыс.
Новости

Vodafone запустил 5G на железнодорожном вокзале Львова

Vodafone расширил зону тестирования 5G во Львове до Главного железнодорожного вокзала. Сетью уже воспользовались 307 тысяч абонентов, скорость — до 1,9 Гбит/с.