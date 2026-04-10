YouTube разрешил создавать ИИ-аватары с голосом и вставлять их в Shorts

YouTube запустил функцию, позволяющую владельцам каналов создавать реалистичных цифровых двойников и встраивать их в короткие видео формата Shorts — вместе с синтезированным голосом. Об этом пишет 9to5Google.

Чтобы создать аватар, достаточно сделать несколько селфи с разных ракурсов и прочитать вслух несколько коротких текстовых фрагментов. На основе этих данных приложение генерирует цифрового двойника и клонирует голос владельца. Готовый аватар можно вставлять в ролики через раздел «Создать видео» или меню Remix.

За один сеанс можно создать ролик продолжительностью до 8 секунд. Несколько таких роликов можно смонтировать подряд в более длинный материал. При необходимости внешний вид аватара можно обновлять, чтобы он соответствовал актуальному образу.

Аватар доступен исключительно владельцу учетной записи — другие пользователи не могут им воспользоваться. Если им не пользоваться в течение трех лет, он будет удален автоматически, однако владелец может удалить его и раньше. Видео с участием двойника удаляются вручную при необходимости. Все такие ролики будут содержать цифровые водяные знаки и пометки о создании с помощью искусственного интеллекта (ИИ).

YouTube уже реализовывал похожую функцию на основе модели Google Veo, однако та версия не предусматривала клонирование голоса. Новая функция уже доступна для совершеннолетних владельцев каналов за пределами Европы.

Одновременно платформа расширяет инструментарий для борьбы со злоупотреблениями, связанными с синтетическим контентом. Недавно YouTube открыл доступ к своей системе обнаружения дипфейков для государственных служащих, кандидатов на выборные должности и журналистов — ранее этот инструмент был доступен только участникам партнерской программы.