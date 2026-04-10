Tubi стал первым стриминговым сервисом, интегрированным в ChatGPT

Стриминговый сервис Tubi первым среди платформ потокового видео официально вошел в экосистему приложений ChatGPT. Библиотека Tubi насчитывает более 300 000 фильмов и сериалов — и теперь весь этот контент доступен для поиска непосредственно через интерфейс чат-бота OpenAI.

Подключить Tubi можно через магазин приложений ChatGPT, а для поиска контента достаточно использовать команду @Tubi. Система работает в формате обычного диалога — например, можно попросить подобрать фильм по настроению или описать желаемый жанр в произвольной форме. В частности, Tubi приводит в качестве примера запрос типа «фильм, который воспринимается как лихорадочный сон, но не ужас».

В ответ ChatGPT формирует подборку фильмов, доступных на Tubi, и предлагает уточняющие запросы. Выбор конкретного результата сразу перенаправляет пользователя на сайт сервиса для просмотра. При этом в Tubi подчеркивают, что вводить точные названия необязательно — достаточно описать настроение или жанр.

Стоит отметить, что интеграция Tubi появилась почти сразу после объявления OpenAI о закрытии собственного сервиса генерации видео Sora.

Напомним, ранее ChatGPT получил ещё одну медиафункцию — распознавание музыки благодаря интеграции с Shazam. Apple и OpenAI добавили в чат-бота поддержку этого сервиса, и теперь пользователи могут определять песни прямо в его интерфейсе — без необходимости переключаться на стороннее приложение.

