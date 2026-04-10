AT&T понесла убытки в размере 82 млн долларов из-за краж медных кабелей в 2025 году

В 2025 году американский телекоммуникационный оператор AT&T зафиксировал более 10 000 случаев кражи медных кабелей. К концу года количество инцидентов составляло около 200 в неделю, а общий ущерб достиг 82 млн долларов.

Больше всего пострадала Калифорния, где произошло 7 300 инцидентов на сумму 54 млн долларов. Воры действовали организованно — преступные группировки использовали тяжелую технику и совершали одновременные нападения на одни и те же линии. Последствия для инфраструктуры оказались серьезными — тысячи жителей Южной Калифорнии остались без электроснабжения. Сбои коснулись не только телекоммуникаций, но и транспорта и уличного освещения.

В ответ губернатор штата подписал соответствующий закон. Он обязал пункты приема металлолома и перерабатывающие компании фиксировать подробные сведения о продавцах и запретил хранение компонентов «критической инфраструктуры» без документов об их происхождении.

Публикация в блоге AT&T появилась вскоре после голосования Федеральной комиссии по связи США (FCC). Комиссия проголосовала за отмену ряда норм, затруднявших операторам отказ от устаревших медных сетей. Таким образом, у AT&T появился дополнительный аргумент в пользу ускорения перехода на волоконно-оптические линии связи (ВОЛС). Оператор еще ранее заявлял о намерении полностью вывести медные сети из эксплуатации к 2029 году. В настоящее время медными подключениями пользуется лишь около 3% клиентов компании. Параллельно AT&T планирует расширять ВОЛС и развертывать фиксированный беспроводной доступ (FWA) на базе 5G в качестве временного решения на переходный период.

Отказ от меди является своевременным не только с точки зрения безопасности, но и в контексте глобального дефицита этого металла. Спрос на медь растет из-за электрификации промышленности и транспорта, а также из-за бума в сфере ИТ-инфраструктуры, связанного с развитием искусственного интеллекта. По прогнозам исследовательской компании S&P Global, мировое производство меди достигнет пика в 2030 году. После этого возникнет дефицит около 10 млн т — при условии отсутствия существенного наращивания добычи. Это может привести к стремительному росту цен на металл и удорожанию ИТ-оборудования.

Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
