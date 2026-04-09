Vodafone запустил 5G на железнодорожном вокзале Львова

Vodafone Украина расширила зону открытого тестирования сети 5G во Львове. Теперь технология пятого поколения доступна на Главном железнодорожном вокзале — одном из самых оживленных мест города. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Появление 5G именно здесь не случайно. Вокзал — место пиковых нагрузок. Когда на платформу одновременно прибывают несколько поездов, в частности скоростные «Интерсити», сотни пассажиров сразу же начинают пользоваться смартфонами — вызывают такси, загружают карты или отправляют файлы. В такие моменты сети предыдущих поколений могут испытывать перегрузку. Технология 5G способна обслуживать значительно большее количество устройств на квадратный километр, поэтому обеспечивает стабильную связь даже в часы пик.

Тестирование 5G во Львове началось 12 января. Оно охватывает исторический центр города, прилегающие микрорайоны, Львовский политехнический университет и район Главного железнодорожного вокзала. Сеть работает на оборудовании Nokia в диапазоне 3500 МГц.

Помимо Львова, тестовое покрытие развернуто также в Бородянке и Харькове. С момента запуска к сети 5G уже подключились 307 тыс. уникальных пользователей. Максимальная зафиксированная скорость на базовой станции в реальных условиях под нагрузкой достигла 1,9 Гбит/с.

Vodafone проводит тестирование без подключения дополнительных услуг. Трафик в сети 5G тарифицируется по действующим тарифам 4G/LTE. Все абоненты с совместимыми SIM-картами и смартфонами автоматически подключаются к сети в зоне покрытия.

Проверить готовность SIM-карты очень просто — если она поддерживает 4G, то будет поддерживать и 5G. Для этого достаточно посмотреть на значок 4G или LTE на экране смартфона или набрать *222#. В ответ придет сообщение о готовности карты к работе в современных стандартах связи. Для автоматического подключения к 5G в настройках смартфона должна быть доступна опция «тип сети 5G». Кроме того, операционная система должна быть обновлена производителем для поддержки этого стандарта на соответствующих частотах.

В случае успешных результатов тестирования Vodafone рассматривает возможность распространения 5G на другие города.

Редакция Mediasat
