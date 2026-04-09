В 2025 году lifecell уплатил почти вдвое больше налогов, чем в 2022 году

В 2025 году компания lifecell уплатила в бюджеты всех уровней 3,96 млрд грн налогов и сборов — это почти вдвое больше, чем в 2022 году, когда эта сумма составляла 2,03 млрд грн. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Оператор демонстрирует последовательное увеличение фискального взноса на протяжении всего военного периода. Так, по сравнению с 2022 годом объем платежей увеличился более чем на 95%. Всего за четыре года — с 2022 по 2025 год — lifecell перечислил в бюджет более 11,6 млрд грн.

- Реклама -

Параллельно с увеличением налоговых отчислений компания активно вкладывает средства в телекоммуникационную инфраструктуру. Общий объем капитальных инвестиций с начала полномасштабного вторжения превысил 16 млрд грн. Из них более 2 млрд грн направлено на обеспечение энергоустойчивости сети.

«Даже в условиях полномасштабной войны lifecell продолжает систематически инвестировать в развитие сети и обеспечение бесперебойной связи для миллионов украинцев, одновременно увеличивая отчисления в государственный бюджет. Почти двукратный рост налоговых отчислений за этот период — это подтверждение нашей ответственности перед страной и клиентами. Мы и в дальнейшем будем развивать устойчивую цифровую инфраструктуру, которая имеет критически важное значение для экономики и общества», — заявил Михаил Шелемба, генеральный директор группы компаний DVL, в которую входит lifecell.

Помимо коммерческой деятельности, компании группы DVL ведут активную благотворительную работу. По состоянию на конец 2025 года общая сумма социальной помощи превысила 500 млн грн. Поддержка охватывает несколько ключевых направлений.

В частности, в рамках благотворительного проекта «Наши дети» совместно с фондом «Я — будущее Украины» и Ювенальной полицией компания DVL опекает 219 детей, лишившихся родителей из-за войны. Из них 156 получают прямую поддержку от компаний группы — ежемесячно каждый ребенок получает по 10 тыс. грн. Таким образом, общая сумма ежемесячных выплат составляет 1,56 млн грн.

Медицинское направление поддержки также остается приоритетным. В 2024–2025 годах более 3,6 млн грн получили приют «Город добра» и детский хоспис «Дом бабочек». Еще 1 млн грн направлено на проект «Дом вдали от дома» фонда «Запорука» — он помогает детям с онкологическими заболеваниями.

Помощь военным оказывается в рамках нескольких инициатив. Ежемесячно 1 млн грн направляется на эвакуацию тяжелораненых в сотрудничестве с благотворительным фондом «Центр спасения жизни». Параллельно оказывается поддержка в реабилитации ветеранов, в частности в центре «Титанови».

Помимо денежных пожертвований, группа DVL передала Силам обороны телекоммуникационное оборудование на сумму более 347 млн грн. В рамках инициативы «Услышь своих» — совместно с фондом Сергея Притулы — продолжается сбор средств на средства связи для военных.

Увеличение абонентской базы lifecell также демонстрирует положительную динамику. Ранее Mediasat сообщал, что количество пользователей конвергентной тарифной линейки «Лайфсет» — пакета, объединяющего мобильную связь, домашний интернет и телевидение в единой подписке — превысило 100 тысяч. Тариф появился после слияния lifecell, Датагруп и Volia в 2025 году.

- Реклама -

Редакция Mediasat
- Реклама -

