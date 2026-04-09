«MEGOGO Спорт» стал каналом №1 в T2 во время матчей сборной Украины

Два матча сборной Украины по футболу, бесплатно показанные MEGOGO на канале «MEGOGO Спорт» в эфире T2, стали лидерами по просмотрам в своих временных слотах. Об этом говорится в пресс-релизе MEGOGO.

Первый матч — Украина против Швеции в полуфинале плей-офф отборочного турнира к Чемпионату мира FIFA 2026 — состоялся 26 марта. По данным Nielsen, доля просмотра составила 12,3% среди аудитории 4+ и 15,9% среди мужчин 18–65 лет в городах с населением от 50 тыс. человек. Общий охват достиг 871 тыс. зрителей по всей Украине. В своем временном слоте «MEGOGO Спорт» занял первую позицию среди всех телеканалов в городах с населением 50 тыс. и более — как по доле, так и по охвату в обеих аудиториях: Universe и мужчины 18–65 лет.

Не менее впечатляющим оказался и товарищеский матч Украина-Албания 31 марта. Доля просмотра составила 4,8% среди аудитории 4+ в городах с населением 50K+ и 6,9% среди мужчин 18–65 лет в той же панели, а охват достиг 407 тыс. зрителей по всей Украине. Среди мужской аудитории «MEGOGO Спорт» снова занял первую позицию в своем слоте в городах с населением 50K+ — и по доле, и по охвату.

Директор по контенту MEGOGO Мария Панченко отметила, что эти цифры подтверждают стабильно высокий интерес к матчам сборной в бесплатном эфире. По ее мнению, крупные спортивные события — мощная точка соприкосновения с массовой аудиторией, а формат открытого доступа к таким трансляциям действительно пользуется спросом. Она также напомнила: с самого начала канал ставил своей целью доступность качественного спортивного контента. Нынешние рейтинги подтверждают — этот подход оправдал себя.

«MEGOGO Спорт» начал общенациональное вещание в августе 2024 года. Канал доступен бесплатно в цифровой эфирной сети T2 во всех областях Украины.

Данные: Nielsen; shr% — аудитория 4+ и мужчины 18–65 лет (50 тыс.+); rch# — аудитория 4+ и мужчины 18–65 лет (вся Украина, оценка); Consolidated 2tsv.