«Квартал ТВ» отменил решение о закрытии и продолжит вещание

ООО «ВИЖН МЕДИА», являющееся дистрибьютором телеканала «Квартал ТВ», официально отозвало предыдущее сообщение о прекращении вещания. Компания подтвердила: канал продолжает работу в штатном режиме, а письмо от 31 марта 2026 года признано утратившим силу. Соответствующий документ опубликовал Telegram-канал «Телекритик».

В обращении к партнерам ООО «ВИЖН МЕДИА» попросило не предпринимать никаких организационных или технических мер, связанных с отключением канала. При этом новая дата возможного прекращения вещания в письме не указана. Компания также принесла извинения за неудобства, вызванные предыдущим письмом.

Чтобы понять контекст этого решения, стоит восстановить хронологию событий. В конце 2025 года «Квартал ТВ» отказался от цифровой лицензии на вещание в государственном мультиплексе МХ-7. Руководство канала объяснило это экономической нецелесообразностью — за год работы в цифровом формате расходы на лицензию превысили доходы. Тогда же подчеркивалось, что канал не закрывается и будет продолжать вещание через кабельные сети, спутниковую связь и OTT-платформы (онлайн-видеосервисы).

Однако 31 марта 2026 года ООО «ВИЖН МЕДИА» направило провайдерам аудиовизуальных услуг официальное письмо о полном прекращении вещания. Последним днём работы канала было названо 30 апреля 2026 года. Вскоре после этого «Телекритик» сообщил, что вещание продлится как минимум до 31 декабря 2026 года, и призвал дождаться официального подтверждения. Это подтверждение появилось довольно быстро — новое письмо ООО «ВИЖН МЕДИА» полностью отменило предыдущее решение.

Редакция Mediasat
