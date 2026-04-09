Amazon Leo начнёт коммерческую эксплуатацию в середине 2026 года

Генеральный директор Amazon Энди Джасси объявил, что спутниковый интернет-сервис Amazon Leo выйдет на полноценный коммерческий рынок в середине 2026 года. Ранее проект носил название Project Kuiper. Об этом пишет PCMag.

Стоит уточнить: предварительный «предпринимательский» запуск для ограниченного круга клиентов состоялся ещё в конце 2025 года. То есть речь идёт о начале полноценного коммерческого доступа для широкой аудитории.

Несмотря на амбициозные планы, Amazon пока значительно отстает от собственного графика. Федеральная комиссия по связи США (FCC) выдала разрешение на запуск 3 200 спутников, однако на данный момент на орбите находится лишь 241 из них. Для обеспечения стабильного сервиса компания должна была развернуть как минимум половину группы — 1 618 аппаратов — до июля 2026 года. Из-за значительного отставания Amazon обратилась к председателю FCC Брендану Карру с просьбой продлить срок выполнения лицензионных условий.

Ситуацию осложняет отсутствие собственного ракетного флота. Amazon, в отличие от SpaceX, зависит от внешних партнеров по запуску — в частности, от той же SpaceX. Эта зависимость сохранится до тех пор, пока многоразовая ракета New Glenn Джеффа Безоса (Jeff Bezos) не выйдет на полную мощность. Для сравнения, активная группа Starlink уже насчитывает более 10 000 спутников.

Джасси, в свою очередь, подчеркивает конкурентные преимущества Leo. По его словам, сервис будет быстрее и дешевле существующих аналогов. Глубокая интеграция с облачными сервисами AWS даст предприятиям и государственным учреждениям возможность передавать данные для хранения, аналитики и приложений искусственного интеллекта. Несмотря на задержки, интерес к Amazon Leo остается значительным — компанию рассматривают как реальную альтернативу Starlink.