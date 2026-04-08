YouTube начал показывать на телевизорах 90-секундную рекламу, которую нельзя пропустить

YouTube запустил в своём приложении для смарт-телевизоров рекламные ролики продолжительностью 90 секунд, которые невозможно пропустить. Об этом пишут пользователи Reddit, а само явление освещает издание Android Authority.

Необычный рекламный формат сразу привлек внимание аудитории — прежде всего потому, что противоречит собственной заявленной политике платформы. Согласно официальным правилам YouTube, реклама без возможности пропуска не может длиться дольше 30 секунд. Новые ролики втрое превышают этот предел, что означает либо тихое тестирование нового формата, либо начало его полноценного развертывания без какого-либо публичного объявления.

Стоит отметить, что менее месяца назад YouTube сам объявил о введении обязательной к просмотру рекламы в приложении для смарт-телевизоров. Тогда речь шла о рекламе продолжительностью 15–30 секунд. Появление 90-секундных роликов вписывается в общую тенденцию усиления рекламного давления на платформе, но в то же время выходит далеко за пределы того, что компания заявляла публично.

Реклама уже давно является основой бизнес-модели YouTube. Однако 90-секундные рекламные блоки, которые невозможно пропустить, приближают платформу к формату традиционного телевидения — и, возможно, именно это является частью стратегии: заставить зрителей задуматься о подписке на YouTube Premium. Официальных комментариев от Google пока не поступало.

