«Шахтер» — «АЗ Алкмар»: четвертьфинал Лиги конференций покажет MEGOGO

9 апреля донецкий «Шахтер» сыграет с голландским «АЗ Алкмаар» в первом матче четвертьфинала Лиги конференций УЕФА. Матч состоится в Кракове на стадионе имени Хенрика Реймана и начнется в 22:00 по киевскому времени. Эксклюзивную трансляцию обеспечит медиасервис MEGOGO — официальный вещатель еврокубков УЕФА в Украине.

«Шахтер» на этот раз выступает в роли номинального хозяина — из-за военного положения клуб проводит домашние матчи за рубежом. Несмотря на это, «горняки» остаются единственным украинским представителем в турнире и надеются сделать шаг к полуфиналу.

Посмотреть матч можно на OTT-платформе MEGOGO в рамках подписки «Спорт» или в составе любого из пакетов «MEGOPACK». Комментировать матч будут Виталий Волочай и Вадим Шевякин.

За 75 минут до стартового свистка, в 20:45, на MEGOGO начнётся аналитическая студия. Ведущий Сергей Лукьяненко пригласит в неё двух бывших игроков сборной Украины, а ныне тренеров — Александра Головко и Эдуарда Цихмейструка.

Соперник «Шахтера» — «АЗ Алкмар» — отличается быстрой и техничной игрой в атаке. «Горняки», в свою очередь, традиционно делают ставку на комбинационный футбол, поэтому противостояние двух разных игровых стилей обещает быть зрелищным.

В тот же день, 9 апреля, на телеканале MEGOGO СПОРТ состоится ещё один матч четвертьфинала Лиги конференций — «Майнц» против «Страсбура».

Редакция Mediasat
